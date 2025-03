La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya nomena Albert Torres, dels Xiquets del Serrallo, com a nou president

Albert Torres, nou president de la Coordinadora de Colles Castelleres de CatalunyaCedida per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

L'Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha nomenat Albert Torres com a nou president. Torres, dels Xiquets del Serrallo, assumeix el càrrec en substitució de Carles Cortés, de la Jove Xiquets de Valls, que ha comunicat el final de la seva etapa a la CCCC.

El relleu a la presidència es va donar a conèixer aquest dissabte en una assemblea amb 150 persones representants de 58 de les 104 colles membres de la federació.

El nou president va situar la millora de la seguretat, la revisió del sistema de drets audiovisuals i la celebració del quinzè aniversari de la inclusió dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO com els principals reptes.

Durant la trobada es va presentar l'estudi d'un nou casc, el 2.0. Aquest model arriba després d'una revisió exhaustiva per tal de millorar l'ajustament de l'actual -implantat fa 20 anys-, reforçar el sistema de retenció i ampliar la zona de protecció, especialment al front i el contorn dels ulls, amb l'objectiu de reduir al màxim el risc de lesions. La previsió és començar a provar el nou model la temporada vinent.

D'altra banda, el tema dels drets d'imatge va ser un dels punts de més debat durant l'assemblea. La Coordinadora va posar sobre la taula la necessitat de trobar un equilibri entre la promoció del fet casteller i la protecció dels interessos de les colles, i es va comprometre a seguir treballant en aquesta línia per trobar una solució de consens que garanteixi tant la viabilitat econòmica com una difusió adequada de les actuacions castelleres.