Un Pla Especial posarà el fre a les llicències de pisos turístics a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona apunta als pisos turístics i ja pensa en la norma municipal que reduirà i limitarà les seves llicències a la ciutat. El govern municipal preveu treure a licitació la redacció d’un pla especial d’usos sobre aquesta activitat immobiliària en els pròxims mesos.

Així, segons el conseller d’Urbanisme, Nacho García, el document regulador estaria enllestit l’any vinent. «Serà el Pla que marcarà els límits respecte als pisos turístics en les diferents zones de la ciutat», exposa García. A Tarragona hi ha registrats uns 2.000 pisos turístics.

«La moratòria de la Generalitat marca que en un període de 5 anys els Ajuntaments han de desenvolupar una norma municipal sobre la situació a la ciutat i marcar què i on es pot fer i què no», explica el conseller. En aquest sentit, l’executiu municipal considera que el que millor encaixa és un Pla Especial.

«S’ha d’analitzar amb cura. Hi ha zones de la ciutat que estan tensionades i s’hi ha de treballar. Però altres barris no tenen aquest problema. Es tracta d’adequar la mesura a cada àrea», diu García. «Un únic pis turístic en un bloc d’habitatges pot arribar a generar problemes de convivència. S’ha d’apostar per la ‘zonificació’ i donar solucions segons el context de cada barri», considera Montse Adan, consellera de Turisme.

50.000 euros

La creació d’aquesta normativa va ser un dels acords entre el PSC i En Comú Podem que van permetre aprovar els pressupostos l’any 2023. El consell plenari va aprovar aquell any destinar 50.000 euros a la redacció del planejament urbanístic que regularà els pisos turístics a la ciutat.

«El govern municipal va tard amb l’execució d’aquest acord, però hem treballat el context i compartim la major part del principis rectors de l’encàrrec, tant de bo siguin àgils en l’execució. Estem segur que la normativa serà negociada i constructiva per posar ordre i, sobretot, assegurar que no s’expulsi gent dels nostres barris», expressa Jordi Collado, conseller d’En Comú Podem.

Cal recordar que, amb motiu de l’entrada en vigor del decret de la Generalitat, l’Ajuntament de Tarragona no concedeix llicències per a habitatges d’ús turístic fins que adapti el seu planejament urbanístic al nou Decret llei. «No és que es posin en espera. Es deneguen tots els que es demanen. Ja n’hem tingut casos», aclareix el conseller.

De la mà dels veïns

Actualment, l’Ajuntament treballa també de la mà dels veïns. «Treballem i ens ajuden molt els avisos veïnals. Molts residents contacten amb el consistori si hi ha alguna situació irregular o problemes amb els contractes etc. I llavors s’actua amb la Guàrdia Urbana», indica el conseller d’Urbanisme. La Urbana, concretament l’àrea de policia administrativa, elabora un informe sobre els immobles, que es trasllada a l’Ajuntament qui, si s’escau, actua.

«La ‘turisficació’ i l’extractivisme de les plataformes com Airbnb ens posa en perill la ciutat. Alguns informes parlen de 40% de l’habitatge disponible destinada a pisos turístics i això és inacceptable», expressa Collado. Els barris amb més pressió en aquest sentit són la Part Alta, el Serrallo o la zona de Llevant.