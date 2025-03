Marc Just: «Som el diari del Camp de Tarragona i calia ser al Priorat i la Conca»

Marc Just encara el quart any com a director general de Tamediaxa.Gerard Martí

Ara que es compleixen tres anys de la seva arribada a la direcció de Tamediaxa, es pot començar a fer un balanç de tots els canvis viscuts darrerament pel Diari Més?

«Més enllà del balanç històric, el que és interessant és analitzar si allò que ens vam comprometre a anar millorant ho hem complert. I el cert és que penso que sí. Ens vam proposar incrementar paginació cada dia fins, almenys, a 24 pàgines, i ho hem fet; ens vam proposar augmentar la plantilla en dues persones per millorar la cobertura informativa més enllà de la zona metropolitana i també ho hem fet; i, finalment, ens vam proposar completar el mapa territorial del diari arribant al Priorat i a la Conca de Barberà i, des d’aquest gener arribem a Falset i des d’aquest mes de març serem a Montblanc i l’Espluga de Francolí».

Vaja, que s’ha fet un tres de tres...

«Són compromisos que no han estat exempts de dificultats, però teníem el convenciment que calia afrontar-los. És important complir les promeses i nosaltres ho fem».

Arribar al Priorat i a la Conca de Barberà implicarà també ampliar la cobertura informativa?

«La voluntat és ser-hi, per convicció. Som el diari del Camp de Tarragona i hem de ser a totes les comarques que li donen la seva identitat. De moment es podrà trobar informació de les dues comarques i es cobriran les notícies que ho requereixin per pes informatiu».

Quin és el següent pas que es marca a partir d’ara el Diari Més?

«Hem de seguir els passos que ens vam marcar en el pla estratègic intern, que es basava sobretot a reforçar tres fronts: el de l’equip, el de la imatge i el del creixement. Ara que estem començant el quart any del pla és un bon moment per iniciar una nova etapa, que és la del lideratge informal del Camp de Tarragona, tant en l’àmbit metropolità, com en el del desenvolupament comarcal, com en qüestions mediambientals i climàtiques».

De què parlem quan parlem de lideratge informal?

«Entenem que el lideratge formal correspon als actors polítics i empresarials i que el nostre paper és estructurar un estat d’opinió. Diari Més és el pal de paller del Camp de Tarragona, on hi distribuïm cada dia 25.000 exemplars i on ningú hi té més presència que nosaltres. Exercir això és exercir un lideratge informal».

Més enllà d’això, i amb els reforços fets en l’equip darrerament, es pot dir que el diari té ja una estructura consolidada?

«Precisament ara ens trobem davant un altre repte important, el relleu a la direcció comercial. Després de 21 anys, la nostra directora comercial, Contxi Joan, fa un pas cap a la jubilació i hem de rellevar una peça que és fonamental en la nostra estructura. Anunciarem el relleu aquest mes de març i després encararem una transició que confio que sigui com les altres que ha viscut la casa, la de la direcció general i la de la direcció del diari. Amb èxit i garantint la qualitat del diari».

Entenc que l’aposta anirà en la línia de reforçar la feina feta fins ara.

«Sóc del parer que les herències són importants, però també que, quan se’ns confia alguna d’aquestes herències, l’objectiu no pot ser només mantenir-les, sinó fer-les créixer. L’objectiu serà, com hem fet fins ara, continuar millorant la presència i la qualitat de manera que reforcin el paper, la posició i el nivell de servei del Diari Més».

Quin retorn han obtingut dels canvis d’imatge i de continguts iniciats fa poc més d’un any?

El feedback que hem rebut de tothom és que ara tenim una imatge més ‘formal’, que som ‘més un diari i menys un gratuït’, però he d’insistir que el fet de ser un mitjà de distribució gratuïta no ha estat mai un problema per la nostra qualitat. Les ràdios són gratuïtes i ningú n’etiqueta cap de ‘ràdio gratuïta’. Això no canvia el nostre compromís informatiu.

Estem orgullosos dels nostres cognoms, però som més un diari que un gratuït. El model de negoci no afecta al que som: el diari del Camp de Tarragona.