La Fira de l’Ocupació de Tarragona bat rècords i obre portes a treballadors de totes les edats

En Bryan Rodríguez va abandonar el seu país natal, el Perú, per establir-se a la ciutat de Reus el passat mes de desembre. Amb 28 anys, va decidir creuar l’oceà Atlàntic tot sol amb l’objectiu d’ampliar la seva formació al Centre d’Ensenyament Tecnològic (CET), a la capital del Baix Camp. Mentre estudia, està cercant una feina que li permeti tenir ingressos i poder cobrir les seves despeses. Ahir, es va desplaçar fins a Tarragona per a participar en la Fira de l’Ocupació de la Cambra, que es va convertir en un mar d’oportunitats per a aquells qui buscaven un lloc de treball.

«Hi ha estands d’un munt de companyies i també de serveis públics com el SEPE que t’ajuden en aquest procés de trobar feina», explicava Rodríguez, qui portava vuit còpies del seu currículum en la seva carpeta. Principalment, es va apropar a aquelles empreses que buscaven treballadors per al seu departament de màrqueting, ja que al Perú es va formar en aquest àmbit. «Sobretot, he provat amb hotels i el sector turístic», indicava.

Com ell, milers de persones que es troben en la recerca d’ocupació van passar ahir pel Recinte Firal. És habitual pensar que aquestes iniciatives van destinades, principalment, a gent jove que surt de l’etapa formativa. El cert és que hi havia persones de totes les edats. Per exemple, el Joan, que té 62 anys i és veí del Creixell. «És el primer cop que vinc a una fira així», assenyalava. En el seu cas, buscava feina en l’àrea de recursos humans. Entre d’altres, va provar sort amb l’empresa Marlex. «Vinc amb moltes expectatives de fer contactes, aprendre la manera d’adreçar-me a les empreses de treball temporal i trobar feina», deia.

Aquesta edició de la Fira de l’Ocupació ha registrat un nou rècord de participació amb poc més de 4.000 assistents, una xifra lleugerament superior a les de fa un any. Laura Roigé, presidenta de la Cambra, va celebrar aquesta fita i va reconèixer que és «un model d’èxit» que s’està «replicant» arreu de l’Estat. A més, un total de 90 empreses de sectors diversos van estar presents a la fira amb la intenció de contractar un miler de persones: «És la xifra d’estands més alta mai assolida».

Gomà-Camps va ser una de les firmes participants. «Aquestes fires ens serveixen perquè la gent de la província de Tarragona ens ubiquin, perquè estem a la Riba i a Vilaverd, que queden una mica lluny», explica Lídia Vega, tècnica de desenvolupament de persones de la companyia. «De forma personalitzada, expliquem a les persones interessades qui som, informem sobre les vacants que tenim —sobretot d’operaris, maquinistes i carretoners— i preguntem si tenen vehicle propi i quins són els seus interessos a mitjà i llarg termini», explicava.