Els busos entre Tarragona i Barcelona mantenen els 600 usuaris diaris tot i la represa dels regionals

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El servei d'autobusos entre Tarragona i Barcelona han mantingut els 600 usuaris diaris tot i la represa dels regionals després del tall per les obres al túnel de Roda de Berà. Segons indiquen a l'ACN des de la companyia Autocars Plana, qui presta el servei, s'ha passat d'un centenar de viatgers al dia abans de la interrupció ferroviària als 600 actuals. De moment, continuen havent-hi divuit expedicions al dia, nou de les quals directes i se segueix oferint la T10-120.

El gerent de la companyia, Josep Albert Vallcorba, destaca que és un servei «fiable» i permet als viatgers «arribar a l'hora sense entrebancs a Barcelona». Manolita Sánchez, una usuària que va cada dijous a Barcelona, assegura que «és més puntual l'autobús que el tren».

A conseqüència del tall, el departament de Territori i l'empresa Plana van acordar l'augment d'expedicions directes de Tarragona cap a Barcelona i viceversa. Abans n'hi havia tres al dia i es va passar a nou, a més de les nou que habitualment fan parada a l'aeroport abans d'arribar a la capital del país. Els autobusos que van directament a Barcelona tarden una hora i quart aproximadament entre l'estació de busos de Tarragona i plaça Espanya, on realitzen la primera parada.

A més, arran de les obres d'Adif, la Generalitat va apostar per bonificar aquesta línia amb la targeta T10-120, per gastar deu viatges en 120 dies. D'aquesta manera, cada trajecte costa 4 euros. «És un preu raonable, econòmic», diu el gerent. Des de l'inici, s'han activat 2.900 abonaments que són recarregables.

Vallcorba afirma que, fins i tot, amb la represa del servei ferroviari, han notat un «creixement» d'usuaris als autobusos. Gairebé quinze dies després de la posada en funcionament de nou dels regionals, el gerent de Plana comenta que porten «més viatgers en aquests moments que els que portàvem quan encara hi havia el tall de la via». Actualment, el servei està mantenint els 600 usuaris diaris, dels quals només una vuitantena van a l'aeroport. Per tant, la majoria usen l'exprés.

Des de Plana apunten que ha estat un «èxit» l'acollida entre els viatgers. «És fiable, permet als usuaris poder arribar a l'hora sense entrebancs a Barcelona, és segur, un servei còmode, perquè saben que van asseguts», comenta Vallcorba. També assenyala que «garanteix una arribada a la feina, que era la gran preocupació que té molta gent quan vol anar a treballar a Barcelona».

Poca fiabilitat amb Renfe

Després d'incidències gairebé diàries amb els trens de Renfe des que ha tornat a entrar en funcionament el corredor sud, molts usuaris continuen confiant en el servei d'autobusos. Manolita Sánchez i Adelina López són usuàries de Plana i van a Barcelona cada dijous. Totes dues coincideixen en la poca fiabilitat de Renfe. «No agafo el tren perquè no arribes mai puntual al lloc», indica Sánchez a l'ACN. Insisteix que «encara que – l'autobús – vagi per carretera, arribes aviat a lloc, i saps a quina hora arribaràs aproximadament». «Quan vas en tren, no saps quantes parades farà, quanta estona estarà a cada estació», afegeix.

Tant Sánchez com López expliquen que abans del tall anaven sempre amb tren, però ara no hi ha tornat. «Amb totes les avaries, no tenia seguretat d'arribar bé», valora l'Adelina. En haver-hi els abonaments, «vaig pensar que era molt més lògic agafar Plana», comenta. De fet, López explica que diumenge passat va provar de tornar a Tarragona amb tren, però després de pujar a passeig de Gràcia, en arribar a Sants els van fer baixar perquè el comboi estava «avariat». Va haver d'anar «corrent» fins a la parada d'autobús per retornar amb el servei de Plana. «He desistit», lamenta.