Diari Més arriba aquest 2025 als lectors del Priorat i a la Conca de Barberà

Publicat per David Prats Tarragona Creat: Actualitzat:

Després de la commemoració, l’any passat, de les seves primeres dues dècades d’existència, el Diari Més celebra un vint-i-unè aniversari marcat pels compromisos assolits en aquella celebració de fa dotze mesos. Certament ha passat només un any des de llavors i encara no dos de la renovació total del disseny editorial i de la reestructuració de la línia de la casa, però ha estat temps suficient per consolidar l’aposta per una fórmula encara més compromesa amb l’actualitat, amb el periodisme, amb el rigor i amb el Camp de Tarragona.

Com no podia ser d’altra manera, res ha resultat fàcil al llarg dels darrers anys, durant els quals els mitjans de comunicació de perfil i suport tradicional hem hagut d’adaptar-nos a canvis constants del paradigma informatiu i de les formes de treballar. Malgrat això, una estructura compromesa i amb capacitat d’adaptació constant ha permès que el Diari Més no tan sols s’hagi mantingut com a referent informatiu del Camp de Tarragona sinó que, a més, hagi aconseguit créixer en tots els seus fronts, tant en el tradicional suport en paper –on som líders en difusió–, com en el digital, on el seguiment de les nostres notícies i la permanencia i fidelitat dels nostres lectors es va superant any rere any.

A més de tot això, el Diari Més es manté fidel a la seva idea fundacional de ser una publicació diària, gratuïta i líder a casa nostra, amb un compromís clar per acostar la informació a tothom de la forma més senzilla i directe.

És precisament per continuar creixent en aquest compromís que fa un any ens marcàvem l’objectiu d’ampliar el nostre radi d’acció a dues comarques més i aterrar finalment a dos ‘nous’ territoris directament vinculats al Camp de Tarragona tan en l’àmbit social com en l’econòmic. Ens referim al Priorat i a la Conca de Barberà, que des d’aquest 2025 se sumen finalment a la família del Diari Més gràcies l’esforç del nostre equip de distribució però també a l’interès ciutadà dels falsetans i montblanquins que enguany podran dir que ja gaudeixen de la millor informació de casa nostra a diari i de forma gratuïta.

Al més de mig miler de punts de distribució que cada dia reparteixen el Diari Més a les comarques del Baix Penedès, l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès s’hi sumen ara els nous punts que ja operen a Falset i els que ho faran pròximament a Montblanc. Una fita que no s’aturarà aquí i que seguirà creixent.