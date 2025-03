Demanen dotze anys i sis mesos de presó per l’acusat de matar un home a Tarragona l’any 2023

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest divendres un home acusat de matar-ne un altre a Tarragona el 2023. Fiscalia demana dotze anys i sis mesos de presó per un delicte d’homicidi mentre que la defensa sol·licita que se’l jutgi per homicidi imprudent perquè sosté que no tenia la intenció de matar.

L’investigat, amb un diagnòstic d’esquizofrènia paranoide, va colpejar la víctima amb una botella de vidre al cap i va retenir-la amb el genoll «comprimint-li» el coll fins a l'arribada dels agents de la Guàrdia Urbana. El processat i el mort es van barallar per la demanada de tabac. L’home va morir dos dies més tard dels fets, el 22 d’agost. El judici, amb jurat popular, ha arrencat amb les declaracions de diversos testimonis.