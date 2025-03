Un cotxe perd el control a l'AP-7 a Creixell i envaeix en sentit contrari

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Un cotxe ha patit una sortida de via a primera hora del matí a l'AP-7 a Creixell. Segons ha explicat Bombers, l'avís l'han rebut a les 07.39 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions fins al punt quilomètric 221.

Allí un vehicle ha perdut el control i ha acabat creuant la mitjana i envaint el sentit contrari. Per sort, no ha topat amb cap vehicle que circulava per aquell carril.

Els Bombers de la Generalitat han mogut el vehicle fins a deixar-lo al voral per no obstaculitzar la circulació i han senyalitzat la zona. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de l'accident.

L'accident ha comportat retencions d'uns dos quilòmetres en sentit Barcelona des de la Pobla de Montornès. A hores d'ara la circulació està normalitzada.