Contxi Joan: «La confiança aconseguida amb les empreses i institucions del territori és fonamental»

Publicat per David Prats Tarragona Creat: Actualitzat:

El Diari Més arriba ja als vint-i-un anys i la Contxi Joan ho fa també en el seu càrrec com a directora comercial. De fet, és la cap de departament amb una trajectòria més llarga a la casa. Com ha viscut aquesta aventura?

«El cert és que són vint-i-un anys que han donat per molt. Ha estat una feina dura i molt intensa, primer per a aixecar i fer créixer el projecte i, després, per consolidar-lo i fer que els seus fruits vagin creixent. Particularment, penso que som un mitjà de comunicació plenament consolidat i som tota una referència al territori, que destaca principalment per la proximitat i acceptació que rebem per part dels lectors i de les empreses i les institucions.»

De fet, aquest 2025 el Diari Més afronta el que ha de ser el seu relleu com a cap comercial arran la seva jubilació. Com valora la feina feta?

«Són vint-i-un anys d’un projecte que vam arrencar amb molta il·lusió i amb moltíssima feina i la passió amb la que ho vam fer no ha canviat gens. Per descomptat hi ha moltes coses que han evolucionat molt en aquests anys, algunes s’han fet més difícils que altres, però l’entorn de treball i el contacte i la confiança que hem aconseguit amb les empreses i les institucions tarragonines ha estat bàsic.»

Des de l’àmbit estrictament publicitari, com valora aquesta trajectòria?

«Com comentava, una de les coses que més valoro és que ens hem sabut guanyar la confiança d’empreses i institucions, que saben que tenen en Diari Més un excel·lent aparador per a arribar al seu públic objectiu més proper. Comptar amb aquesta confiança és un orgull per a l’equip d’aquesta casa i un motor per a continuar endavant. I és especialment important perquè tenim una gran diversitat d’anunciants. Grans empreses i institucions, però també pimes i comerç. I justament la varietat de perfils dels nostres anunciants ens valida i ens referma com a plataforma publicitària d’èxit.»

El diari ha evolucionat molt al llarg dels darerrs anys. Com ha impactat aquest canvi en l’àrea comercial?

«Certament, el canvi ha estat molt ben rebut per tot el nostre enton i l’impacte s’ha rebut de manera molt positiva. Els clients es mostren contents i satisfets amb el nou disseny. Valoren que tingui un aspecte més modern. Així mateix, el replantejament d’algunes seccions, com la Contra, ha agradat i són cada vegada més els anunciants que demanen poder-hi aparèixer.»

Mentre Tamediaxa treballa en el seu relleu al capdavant del departament, la futura direcció comercial es trobarà amb un equip amb molta experiència. Què en destacaria?

«Ara mateix tenim un equip molt ben compensat i que coneix a la perfecció el territori. El que més en destacaria és la vocació de servei i la seva capacitat d’atenció al client. Tant la María Molleda com la María José Ferré fa molt de temps que treballem plegades en el projecte del Diari Més i són unes excel·lents professionals, molt compromeses amb el projecte comunicatiu que és diari. A més, ambdues compten amb una dilatada experiència que fa que els seus clients tinguin plena confiança en elles, i això és fonamental a l’hora de fidelitzar-los.»

Un dels puntals de la casa són els monogràfics. La sensació externa és que permanentment teniu un projecte especial entre les mans...

«Efectivament, de fet és així. Això permet tenir un aparador específic per a qualsevol empresa del territori, perquè aquestes publicacions són un gran aparador per a empreses i institucions que vulguin explicar amb més detall la seva feina i el seu producte. Tenim un calendari molt complet, que permet que tots els nostres clients trobin aquella edició especial on sentin que encaixen.»