La Brigada d’Intervenció Ràpida executa més de 3.400 actuacions de manteniment urgent

La Brigada d'Intervenció Ràpida (BIR) de Tarragona ha executat 3.490 actuacions durant l'any 2024, intervenint en una superfície total de 9 quilòmetres quadrats de via pública. Aquest servei està gestionat i dirigit per al Brigada Municipal amb un contracte adjudicat a una UTE formada per Sorigué i Ematsa, i s'encarrega de les reparacions i el manteniment de la via pública.

Durant el darrer any, el servei s'ha reforçat amb la incorporació d'un nou equip de treball, arribant així a un total de cinc equips formats per dues persones cadascun. Cada equip realitza una mitjana de 872 intervencions anuals, equivalent a 2,3 quilòmetres quadrats de superfície reparada.

Les actuacions més freqüents s'han centrat en la reparació de voreres, amb 1.774 intervencions, i en la millora de l'asfalt, amb 1.056 actuacions, cobrint una superfície total de 3,2 quilòmetres quadrats. Cal destacar que durant el mes de novembre passat es va registrar un pic d'actuacions a causa dels efectes de la DANA.

La BIR complementa la tasca de la Brigada Municipal actuant com a servei d'intervenció ràpida davant incidències urgents a l'espai públic. Les actuacions es prioritzen segons el nivell d'urgència, sota la direcció dels serveis tècnics de la Brigada Municipal, i s'activen a partir de diverses fonts: inspeccions municipals, avisos de la ciutadania a través de l'aplicació EPP, el telèfon verd i la Guàrdia Urbana.

El conseller d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha valorat de manera positiva la tasca de la BIR. «Aquest servei exemplifica el compromís municipal amb el manteniment àgil i eficient de l'espai públic, garantint una resposta ràpida a les necessitats ciutadanes», ha assegurat.

El Pam a Pam, a Sant Pere i Sant Pau

D’altra banda, aquest inici de 2025 el projecte Pam a Pam segueix treballant en les diferents zones de la ciutat a partir de les seves tres potes: Neteja, Seguretat Vial i Dignificació de l’Espai. La pota 3 (dignificació de l’espai) es troba durant aquestes setmanes al barri de Sant Pere i Sant Pau duent a terme tasques exhaustives de reparació de voreres, carreteres i embornals a través de l’equip de la BIR. En concret, només en aquesta zona s’han fet un total de 127 actuacions corresponents a uns 585 m2, la gran majoria sobre panots de voreres i alguna reparació d’asfalt.