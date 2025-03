La presumpta víctima de l'apunyalament a Torreforta confessa que es va autolesionar

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Tres dies després d'un nou apunyalament als barris de Ponent de Tarragona, el cas ha donat un gir de 180 graus. El cas, el tercer en menys d'un mes, va aixecar molta preocupació entre els tarragonins en veure la situació d'inseguretat que afecta la ciutat.

Segons ha pogut saber Diari Més, la investigació dels Mossos d'Esquadra ha desvetllat que l'apunyalament no es va produir tal i com es va donar a conéixer en un primer moment on es parlava que un encaputxat hauria assaltat a una parella que passejava pel barri de Torreforta per robar-li la bossa. Davant la negativa, el suposat lladre va agredir amb arma blanca a la víctima, ferint-lo al coll de gravetat.

El ferit va ser traslladat inicialment al CAP del barri de la Granja i posteriorment a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on encara està ingressat i la seva vida no corre perill.

Els Mossos d'Esquadra van començar a investigar el cas com un possible robatori amb violència i van iniciar la recerca de l'autor dels fets, sense èxit. Però tres dies després de l'incident amb arma blanca, i després de diverses gestions, la presumpta víctima, de nacionalitat estrangera, ha acabat confessant que es va autolesionar, ja que estava passant per un mal moment, i que ningú els va atacar. Després dels fets, ell i la seva parella van acordar la versió que van explicar a la policia autonòmica.

Davant aquest fet, els Mossos no l'han detingut però si li imputen a ell i a la dona una simulació de delicte, que està penat amb una multa de 6 a 12 mesos de presó, segons l'article 457 del Codi Penal.