Tarragona programa tot un any d'activitats culturals per celebrar els 25 anys de Patrimoni de la Humanitat

Tarragona ha programat tot un any d'activitats culturals i de difusió del patrimoni per celebrar el 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat. Hi haurà un cicle de converses, recreacions històriques que també faran parada als barris i la reestrena de la cantata Amics de pedra amb més de 700 nens i nenes de la ciutat, entre altres propostes.

Entre el 22 i el 30 de novembre es farà la Festa del Patrimoni amb diversos actes. El calendari d'activitats es va engegar el darrer trimestre de l'any passat i s'allargarà fins a gairebé a mitjan 2026. Pel que fa a la programació pròpiament dita de patrimoni, destaca el cicle 'Converses d'avui en espais del passat', una sèrie d’entrevistes sobre joventut, habitatges, de temes que preocupen avui i per saber què passava fa 2.000 anys, que es faran en recintes patrimonials.

També les visites 'Les Nits de Tàrraco', una proposta amb recreacions històriques als recintes, durant les nits de juliol i agost, on es podrà contemplar a través de personatges amb vestuari i materials recreats, qui podria haver estat en cada espai monumental fa dos mil anys.

Una altra proposta serà 'Romans al teu barri', una campanya amb diverses activitats de divulgació de la cultura i la vida de l’antiga Roma que arribarà als barris i 'Rostres del passat', un nou cicle d’activitats que abordarà altres patrimonis, altres històries.

El festival Refugi Sonor tindrà lloc en espais patrimonials. Un total de quatre concerts que es desenvolupen en espais patrimonials i compten amb músics com Maria Rodés, entre d’altres. El cicle En dansa, que enguany traspassa la ciutat i es trasllada al conjunt romà de Centcelles i a la Vil·la romana dels Munts.

Des del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona s’han preparat diverses activitats com 'Viatges en el temps, descobriu Tarragona en família', un cicle que girarà al voltant d’activitats de descoberta, tallers d’aprenentatge sobre gastronomia romana, scape rooms modernistes i medievals, visites al patrimoni, entre d’altres.

La reestrena de la cantata Amics de pedra amb més de 700 nens i nenes de la ciutat i L’escola visita Tàrraco, són els principals eixos del departament d’Educació en col·laboració amb Patrimoni i el Museu d’Història.