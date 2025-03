El Mercat Central i el de Torreforta celebren el seu aniversari amb sortejos i activitats familiars

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Mercat Central i el Mercat de Torreforta celebren el seu aniversari aquest proper 16 de març. D’una banda, la reforma de l’edifici del Mercat Central commemora el 8è aniversari de la seva obertura, i el Mercat de Torreforta celebra 43 anys de la seva inauguració. Per tal de compartir aquesta data assenyalada amb la ciutadania, els dos equipaments han programat sortejos i activitats familiars fins a finals del mes de març.

En primer lloc, els paradistes del Mercat Central han organitzat un gran sorteig de 100 vals de compra de 8 euros entre totes les compres superiors a 25 euros. Per participar-hi caldrà omplir i dipositar la butlleta de participació a la bústia del mercat fins el 30 de març. A més, aquest dissabte 15 de març al matí s’oferiran 500 racions de pastís d’aniversari de Cal Jan a tots els clients que facin una compra superior a 30 euros fins a exhaurir existències.

Pel que fa el Mercat de Torreforta, aquest dissabte 15 de març al matí hi ha prevista una activitat familiar de decoració del gran mirall interior del mercat. Grans i petits podran dibuixar, escriure o pintar de colors el mirall amb motiu del 43è aniversari de l’equipament. S’oferirà un obsequi a tots els participants. I d’altra banda, els paradistes han preparat un gran sorteig de vals de compra i productes per celebrar l’aniversari. Fins el 30 de març se sortejaran 43 vals de compra de 5 euros, una cadira streamer de la Botiga BEEP del mercat, un llibre de cuina de Jordi Roca i un lot de productes de papereria Top Model i de la Papereria Basilio del mercat. Com és habitual, per participar-hi caldrà demanar la butlleta a les parades i dipositar-la a la bústia del mercat.

La presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha subratllat que «el Mercat Central i el Mercat de Torreforta s’han convertit per mèrits propis en dos epicentres comercials i socials imprescindibles per a la ciutat. Celebrar cada 16 de març els seus aniversaris és una mostra del paper tan fonamental que juguen durant tot l’any a la vida de molts tarragonins i tarragonines i una oportunitat per posar en valor el seu servei públic».

Inauguració del Tarragona Centre Comercial Obert

Amb motiu del doble aniversari dels mercats municipals, també està previst aprofitar la setmana del 17 de març per acollir les inauguracions de les dues accions més rellevants del projecte de fons Next GenerationEU, Tarragona Centre Comercial Obert. Es tracta del nou centre d’interpretació tecnològica comercial Tarragona Espai Comerç, ubicat a la planta -1 del Mercat Central; i de les obres de millora de l’eficiència energètica del Mercat de Torreforta, acte que comptarà amb una xocolatada familiar popular el divendres 21 de març a la tarda. Les dates exactes de les inauguracions es comunicaran properament.