L’Ajuntament de Tarragona lliura els punts de llibre 'Dones Tarragonines'

L'Ajuntament de Tarragona ha lliurat aquest dimecres els punts de llibre número 49, 50 i 51 de la col·lecció Dones Tarragonines a Tere Ortega Sarlé, Mariama Thioube Gueye i Nayara Cortes Borja. Aquest acte de reconeixement emmarcat en la programació amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ha tingut lloc a la Casa Canals i ha estat presidit per l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; i ha comptat amb la participació de la consellera d'Igualtat, Cecilia Mangini.

En el transcurs de l'acte, Viñuales ha lloat la trajectòria de les tres dones guardones i ha posat de manifest que actes com aquest «no només posen en valor el paper de la dona, sinó que demostren que a Tarragona hi ha dones excepcionals, persones a les que admirar i de les qui sentir-nos orgullosos».

Per la seva banda, Mangini ha destacat que aquest punts de llibre «són petits símbols, finestres obertes a històries de vida que han trencat esquemes, desafiat l’estatus quo i construït ponts cap a una Tarragona més equitativa». «Cada paraula impresa en aquests punts de llibre és un homenatge a la persistència, un recordatori que cada pas endavant és fruit de la valentia d’aquelles que ens van precedir», ha remarcat.

El lliurament ha començat amb el punt de llibre 49 a Tere Ortega Sarlé. Laura Román ha estat l’encarregada de posar en valor la trajectòria de la reconeguda periodista. La seva dedicació i esforç li han permès combinar les seves dos grans passions: ràdio i esport. La seva feina a la ràdio municipal, Tarragona Ràdio, des de l’any 1995, han portat la periodista tarragonina a ser guardonada per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya al 2024. Ha rebut diferents premis que per la seva gran empremta al periodisme local i el seu desig és que les futures generacions de dones periodistes perdin la por de fer esports.

A continuació, Mariama Thioube Gueye ha sigut reconeguda amb el punt de llibre 50. Roland Mimi Ngoy ha glossat la trajectòria i la vida d’un exemple de superació i compromís social com és la Mariama. Després de passar una vida amb moltes dificultats, va formar-se com a nutricionista comunitària per ajudar als infants i va obtenir el títol de tècnica d’Atenció a Persones en Situació de Dependència. Des de llavors, ha fundat l’Associació de Dones Africanes de Tarragona (ADAT). Col·labora amb diverses entitats, com la Creu Roja i els Mossos d’Esquadra, fent de traductora i oferint acompanyament. La seva lluita i el seu esforç són una inspiració per a moltes persones que busquen una nova oportunitat i un futur millor.

Finalment, s’ha lliurat el punt de llibre 51 a Nayara Cortés Borja. Aitana Cortés s’ha encarregat d’explicar una trajectòria a la defensa dels drets del seu poble i a la lluita contra qualsevol mena de discriminació. Des de ben petita es va adonar de la seva veritable vocació: treballar per la dignitat del seu col·lectiu i d’altres minories. Actualment, cursa el grau de dret a la Universitat Rovira i Virgili, però el seu recorregut no es limita a l’àmbit universitari. Participa activament en diverses iniciatives feministes, posant la seva veu i experiència al servei de la reivindicació dels drets de les minories ètniques. La col·laboració al llibre de la Subdelegació del govern espanyol a Tarragona li ha valgut el reconeixement com a referent dins la comunitat gitana. La seva determinació per assolir la igualtat d’oportunitats i assegurar que les veus més vulnerables tinguin cabuda en els espais de decisió és un exemple per a moltes persones.

Els punts de llibre de Dones Tarragonines és un projecte de reconeixement impulsat per la conselleria d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona. Des de l’any 2011, el lliurament d'aquests reconeixements és un dels actes més destacats de la programació amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Els punts de llibre els edita la conselleria d'Igualtat amb l'assessorament del Consell Municipal de Dones i la seva finalitat és reconèixer la destacada trajectòria i els valors socials de les dones de la ciutat.