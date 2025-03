El Joan XXIII i l’Hospital Francolí incorporen una prova en sang per detectar l’Alzheimer en fases primerenques

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona fa un salt cap al futur del diagnòstic de l’Alzheimer amb la incorporació de la determinació de pTau217 en plasma, una prova sanguínia altament fiable que permet detectar la malaltia en les fases més primerenques. Amb aquest avenç, es converteix en el primer hospital de la província que ofereix aquest test de manera local, sense dependre de centres externs, fet que agilitza l’accés a un diagnòstic precoç i precís per als pacients del territori.

Aquesta prova la dur a terme l’Equip Multidisciplinari d’Avaluació Integral Ambulatòria per a pacients amb Deteriorament Cognitiu (EAIA-DC), un equip format per professionals de l’Hospital Universitari Joan XXIII i de l’Hospital d’Atenció Intermèdia Francolí, que compta amb tres neuròlegs, dos neuropsicòlegs, una psicòloga, una treballadora social i una infermera.

Fins fa poc, el diagnòstic de l’Alzheimer «es basava en símptomes clínics i proves invasives, com la punció lumbar per obtenir líquid cefalorraquidi, o costosos estudis d’imatge PET», explica el neuròleg del Joan XXIII, Chema González. La possibilitat de mesurar pTau217 en plasma «mitjançant una simple anàlisi de sang canvia radicalment aquest paradigma», assegura.

La prova pTau217 permet detectar amb alta precisió la presència d'Alzheimer fins i tot abans de l’aparició de símptomes avançats. A més, correlaciona amb els dipòsits de beta-amiloide i tau, dues proteïnes clau en la malaltia i permet un accés més ràpid, assequible i menys invasiu al diagnòstic precoç.

Aquest biomarcador està indicat en persones que presentin símptomes cognitius, com ara pèrdues de memòria, amb l’objectiu d’avaluar si podrien representar l’inici d’una malaltia d’Alzheimer, especialment en edats mitjanes de la vida. No és una prova per a població general ni es fa a demanda, sinó que forma part de l’avaluació diagnòstica en contextos clínics específics.

Amb la incorporació d’aquesta prova, l’Hospital Joan XXIII reforça el seu compromís amb la innovació i l’excel·lència en l’atenció neurològica. Oferir diagnòstics precoços i precisos a la província significa «millorar l’accés dels pacients a estratègies de tractament personalitzades i obrir noves oportunitats per participar en assaigs clínics», afirma l’especialista.

Nous fàrmacs

La detecció primerenca de l’Alzheimer pren encara més importància en el context del desenvolupament de nous fàrmacs antiamiloides, dissenyats per frenar la progressió de la malaltia en les primeres etapes.

Actualment, tractaments amb medicaments com lecanemab i donanemab han demostrat la seva eficàcia en assajos clínics, i se n’espera l’aprovació a Espanya en els pròxims mesos. Aquests medicaments «actuen eliminant el beta-amiloide del cervell i han mostrat una reducció en la progressió del deteriorament cognitiu en pacients en etapes inicials», explica el doctor González.

És important destacar que aquests fàrmacs només podran ser prescrits en pacients amb malaltia d’Alzheimer demostrada i no seran útils en altres formes de demència. En aquest sentit, «la determinació de pTau217 en plasma cobra un valor clau, ja que permet confirmar la presència de la malaltia i seleccionar amb precisió els pacients que realment es poden beneficiar d’aquests tractaments».