Fins a 30 hectàrees podria tenir el futur districte tecnològic que vol impulsar l’Ajuntament de Tarragona a la zona del polígon Francolí i la Tabacalera. Així ho explicava, ara fa quatre mesos, l’enginyer i economista Miquel Barceló, qui va ser l’encarregat d’elaborar l’estudi de viabilitat del projecte. Segons la proposta de l’artífex del 22@ de Barcelona, el 40% de la superfície total es destinaria a habitatge. Finalment, aquesta previsió podria desaparèixer.

La raó és que el govern municipal veu innecessari que es construeixin pisos en aquest nou barri innovador. Des de l’executiu socialista assenyalen que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) —que està en fase de redacció— preveurà un creixement urbanístic per la zona actual d’Exolum —antiga CLH— i als terrenys d’Horta Gran, on es construiran noves promocions d’habitatges. Consideren que ja hi haurà prou oferta i no en cal més, de moment.

Tot i això, des del govern apunten que tots aquests aspectes s’acabaran de definir amb el projecte executiu del futur districte tecnològic. En el consell plenari del pròxim 21 de març, es debatrà un nou modificatiu de crèdit, el qual inclourà una partida de 100.000 euros que es destinaran a l’elaboració d’aquest document. La consellera d’Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia, Isabel Mascaró, explica que, si s’acaba aprovant, aquests diners serviran per a poder «encarregar» la seva redacció.

«El projecte executiu serà una continuació de la proposta que va fer Miquel Barceló», assenyala la quarta tinent d’alcalde. Això sí, amb la construcció d’habitatges en entredit. Segons l’edil, es tractarà d’«aterrar» totes les idees que va presentar en el seu dia l’enginyer i «marcar les línies a seguir». Entre d’altres, recorda que «la Tabacalera serà el punt de trobada i el centre neuràlgic d’aquest districte innovador».

Mascaró assenyala que aquest document es treballarà de forma paral·lela amb el nou POUM. Tot i que encara no s’ha tancat cap acord per al trasllat de CLH als terrenys on es troba actualment el Complex Educatiu, «això no impedeix que l’Ajuntament faci passes endavant en aquests projectes», explica l’edil. L’Ajuntament tarragoní i la companyia continuen negociant a la recerca d’un consens que acabi desencallant la situació.

La proposta de Barceló

La proposta que va elaborar Barceló per al futur districte tecnològic dibuixava un nou barri on s’apostarà per l’economia blava, el sector turístic, les TIC i les indústries culturals i creatives. Així, es buscarà atraure empreses i institucions, i dinamitzar clústers econòmics i de coneixement. El pare del 22@ calcula que es poden arribar a crear entre 20.000 i 25.000 llocs de treball directes i qualificats, i fins a 40.000 indirectes.

Pel que fa a la Tabacalera, es preveu la transformació de 4 magatzems. El mòdul 1 podria acollir un clúster d’indústries creatives culturals, així com altres activitats juntament amb el número 2. Per la seva banda, el magatzem 3 seria la seu central del districte amb espais com el Citilab o l’espai de participació ciutadana, i acolliria empreses digitals. Finalment, el mòdul 4 es destinaria a una residència per a estudiants i empleats.