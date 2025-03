El Govern posarà en marxa el punt lila itinerant en una prova pilot aquest estiu a Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Govern posarà en marxa aquest estiu a Tarragona una prova pilot del punt lila itinerant. L'objectiu és que la iniciativa recentment aprovada per l'executiu es posi en marxa al juny, però dependrà dels terminis que marquin els processos de licitació, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, en declaracions a l'ACN.

Des de Nova York, on participa en diverses trobades, Menor ha dit que encara estan treballant en el disseny de la mesura i on se situaran els punts, però ha detallat que les zones susceptibles són les turístiques, d'oci nocturn, festivals o mercats, entre d'altres. El punt lila itinerant vol fer que Catalunya sigui "una destinació turística segura", ha afirmat Menor.

Ara, s'està fent una avaluació del calendari d'estiu a Tarragona per veure en quines zones situar el punt lila itinerant. El servei es prestarà en busos amb l'objectiu de "sensibilitzar" i atendre les dones que hagin pogut patir violència masclista i la idea és que hi hagi serveis diürns en zones d'alta concentració i nocturns en zones d'oci.

La prova pilot es farà aquest estiu a Tarragona amb l'objectiu de tenir un "retorn de dades" i ampliar el servei a altres zones. Menor ha detallat que no es posaran molts punts perquè el plantejament és que es vagin movent per la zona.

Viatge a Nova York

Menor es troba de viatge a Nova York, on participa en diversos esdeveniments i trobades. "Catalunya ha d'estar present en aquest moment històric", ha dit la consellera d'Igualtat i Feminisme, que ha remarcat el compromís del Govern amb les "aliances internacionals" pel que fa a l'agenda feminista. Segons ha explicat, durant algunes de les trobades s'ha fet un "punt de situació" de la Declaració de Beijing, en el seu trentè aniversari.

"Volem ser actors rellevants en aquest procés", ha remarcat Menor, que ha subratllat que l'executiu vol assumir la seva "responsabilitat" en l'agenda feminista també en l'àmbit internacional. A més, ha assenyalat que Catalunya vol ser "protagonista" en aquesta "revolució global" amb mesures amb les quals altres territoris es puguin "emmirallar". Per exemple, ha citat el servei per atendre ciberviolències, que ha dit està "bastant avançat" i confia que es posi en marxa "com més aviat millor".

A Nova York, Menor participa en diversos actes i trobades, com una reunió amb UN Women (ONU Dones), l'organització de les Nacions Unides dedicada a promoure la igualtat de gènere, i intervé en el Dia dels Governs Locals i Regionals, organitzat per l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). També es reuneix amb Saloni Sethi, Comissionada de l'Oficina de l'Alcalde per a l'Erradicació de la Violència Domèstica i de Gènere de Nova York.

La consellera també assisteix a les conferències 'Violència digital contra les dones: cap a polítiques i aliances transformadores en el marc de Beijing+30', organitzada pel Ministeri d'Igualtat i a 'Beijing@30: abordant els reptes del segle XXI per a la igualtat de gènere' a la Universitat de Columbia (SIPA), organitzada per GWL Voices, així com al concert de l'orquestra simfònica de Nacions Unides 'Global Women in Music', organitzat per l'ONG United Voices 4 Peace.

Entre d'altres, la consellera també participa en la cloenda de la recepció que la Generalitat fa a la comunitat catalana amb motiu del Dia Internacional de les Dones i de l'acte 'Resistències feministes globals i locals. Reptes i aprenentatges', organitzat pel Consell Nacional de les Dones de Catalunya.