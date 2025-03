Ensurt a Tarragona pel despreniment d'una façana al carrer Reding

Imatge del material que s'ha precipitat a la via pública des de la façana d'un hotel al carrer Reding de Tarragona.Jordi Sanvisens

Els Bombers de la Generalitat han hagut d’actuar aquest matí al carrer Reding de Tarragona després del despreniment de part de la façana del sisè pis d’un edifici.

L'avís s'ha rebut a les 10:41 h, i immediatament els equips d'emergència s'han desplaçat a la zona per fer tasques de sanejament i evitar més despreniments. Tot i que no s'han registrat ferits, l'incident ha generat moments de tensió entre els vianants, ja que els materials caiguts han impactat a la via pública, posant en risc les persones que es trobaven a la zona.

Segons ha informat la Guàrdia Urbana de Tarragona, a l'Hotel Urbis B&B Tarragona de la plaça Corsini s'estan fent obres, i ha caigut un tros de cornisa que es trobava en mal estat. La caiguda s'ha produït de manera espontània i no hi ha més perill de despreniments.

Els Bombers han treballat per assegurar l'estructura i evitar nous ensurts.

