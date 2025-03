Una concentració de Ferraris per fer una calçotada a Tarragona

El passat diumenge 2 de març, els amants de Ferrari van tenir una cita ineludible a Tarragona. Ferrari Club Espanya va organitzar una calçotada al prestigiós restaurant Mas Passamaner, situat a la carretera entre Constantí i la Selva del Camp, a tocar d'aquest segon municipi. L'esdeveniment va reunir diverses desenes de vehicles superesportius de la històrica marca italiana, que van omplir les carreteres tarragonines de potència i elegància.

Els participants van gaudir d'una jornada única, combinant la passió pels motors d'alt rendiment amb la tradició gastronòmica catalana. La calçotada es va servir en un entorn exclusiu i amb un ambient immillorable. A més, els vehicles de la marca del Cavallino Rampante van fer una ruta per l'entorn de Valls.

Cargando…

El Ferrari Club España es va crear el 1988 com un Club Exclusiu per a propietaris de Ferrari, i actualment compta amb més de 200 socis. Aquest club organitza diferents esdeveniments com rutes, jornades gastronòmiques o visites on ajunten els seus exclusius cotxes i reuneixen molts cavalls en pocs metres.