En Comú Podem denuncia una ZBE insuficient i ajornada fins al 2027

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Tarragona podria haver estat una oportunitat per millorar la qualitat de l'aire i fer de la ciutat un espai més saludable i sostenible. No obstant això, el govern municipal ha optat per una versió descafeïnada, plena d’excepcions i sense una ambició real per reduir la contaminació, segons denuncia En Comú Podem Tarragona.

El grup municipal ha intentat esmenar la proposta presentant més de 15 modificacions, però l’únic canvi acceptat ha estat que la definició de la ZBE es faci per ple municipal i no per decret d’alcaldia. Com a resposta, En Comú Podem ha decidit abstenir-se en la votació.

Jordi Collado, portaveu de la formació, ha manifestat la seva decepció: «No podem votar en contra d’una mesura així, però és tan fluixa que pràcticament no tindrà cap efecte». A més, ha criticat la falta de valentia del govern del PSC, afirmant que la ZBE presentada «està dissenyada per complir l’expedient davant Europa i evitar sancions, no per millorar la qualitat de l’aire. És tan feble i plena d’excepcions que no tindrà cap impacte real sobre la contaminació».

Una ZBE sense efectes reals i condicionada pel calendari electoral

La contaminació a Tarragona és un problema greu que afecta la salut de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. Mentre altres ciutats europees adopten mesures valentes per reduir les emissions, Tarragona es manté en la inacció.

Segons el conseller d’En Comú Podem, Toni Carmona, l’ajornament de les sancions fins al 2027 o principis del 2028 respon a un interès electoralista: «El govern ha optat per tirar la pilota endavant per no assumir costos polítics abans de les eleccions municipals. En comptes de prendre decisions valentes per millorar la ciutat, han fet un exercici de tacticisme electoral que impedirà que la ZBE sigui efectiva en aquest mandat».

Tarragona no pot continuar ajornant els canvis necessaris per a una mobilitat sostenible. La ZBE hauria de ser una eina per garantir un aire més net i fomentar el transport públic, però el govern del PSC ha optat per una versió inefectiva i retardada en el temps, evitant qualsevol mesura que pugui generar polèmica abans dels comicis.

Una estratègia de mobilitat sense rumb

En Comú Podem també denuncia la manca d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), fet que impedeix tenir una estratègia clara i coherent per millorar la mobilitat de la ciutat. A més, la renovació de la flota d’autobusos avança molt lentament, mentre que l’EMT necessita més inversió i atenció com a servei essencial.

D’altra banda, el servei de bicicletes i patinets, segons el grup municipal, està dissenyat pensant en els turistes i amb tarifes elevades, en lloc d’integrar-se com una opció de mobilitat diària per als residents. A més, la política d’aparcaments tampoc respon a una estratègia global que fomenti un model de ciutat sostenible.

Un projecte de ciutat més ambiciós i sostenible

En Comú Podem Tarragona considera que aquesta és una nova oportunitat perduda per transformar la ciutat en clau de futur. La transició ecològica no pot estar supeditada a càlculs polítics ni a mesures cosmètiques, sinó que requereix voluntat, determinació i compromís real amb la salut pública i la sostenibilitat.

«Els tarragonins i tarragonines mereixen un aire més net i un model de mobilitat sostenible. Aquesta ZBE no ho garantirà», ha conclòs Carmona.