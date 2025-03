La 2a edició del Primavera Show es farà al Parc de les Granotes el proper 5 d'abril

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona ha presentat conjuntament amb l’associació Via T la segona edició del Primavera Show, una jornada que inclourà una desfilada de moda i activitats per a tots els públics. La cita és el proper dissabte 5 d’abril, a les 17h, al Parc de les Granotes, escenari escollit pels comerços locals per a presentar les noves col·leccions de primavera/estiu.

Els negocis que participaran a la desfilada són: Minimum, Les Mitges, Casa Figueras, Sastreria Pizarro, Madonna Moda, Antonia Pinilla & C10 Kids Junior, Beautiful Bride, La Sabateta, Atelier de Bodas, La Saleta i Trasquilón Perruquers.

A més, en aquesta segona edició, s’han preparat tot un seguit d’activitats per als més petits amb un Tardeo Kids, una zona dedicada exclusivament per a nens. Aquest espai comptarà amb un espai on L’Associació de Dones Africanes confeccionarà trenes africanes als nens i nenes; hi haurà un espectacle amb globoflèxia i pintacares de la mà de Yoli Animadora Infantil; i un taller de nanotecnologia a càrrec de l'Associació Contra el Càncer, entre d'altres

A més a més, l’esdeveniment disposarà d'una zona Gastro & Beauty: amb degustació d’ostres, gelats, còctels, embotits i vins de la mà de Soho Sea Food, Red Lab, Raffa Gelati i Par Icci. A l’espai Beauty, Nails StudioAR oferirà nail art (manicures) amb dissenys únics i hi haurà experts en estètica amb Colágeno California i Clínica Odita.

Com a complement, tota la jornada estarà amenitzada amb l’ambient musical de l’actuació de Put&In Music.

«Tarragona es convertirà en el punt de trobada de la moda, la gastronomia i diversió», ha detallat la consellera de Comerç, Promoció Econòmica i Turisme, Montse Adan. La consellera ha afegit que «apostem pels botiguers locals i activitats com aquesta considerem que poden ajudar a dinamitzar els negocis de la nostra ciutat».

La desfilada de moda començarà a les 21h i es posaran a disposició 500 cadires a un euro per aquest esdeveniment. Tots els diners recaptats amb les cadires es donarà a un associació valenciana de comerços afectats per la DANA; El comercio salva al comercio.

El Primavera Show és un esdeveniment itinerant. L’any passat es va celebrar a la plaça Verdaguer i l’objectiu és escollir una ubicació diferent de la ciutat per a cada edició.