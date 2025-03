Obertes les inscripcions per la Caminada de Primavera per l'Autisme

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona Esports i l'associació Todos en Azul estan ultimant els preparatius per la quarta edició de la Caminada de Primavera per l'Autisme que arribarà el diumenge 30 de març. Les inscripcions per participar en aquest esdeveniment esportiu i solidari són gratuïtes i ja estan obertes en aquest ENLLAÇ.

La caminada, convertida ja en un clàssic del calendari esportiu i solidari de la ciutat, començarà a les 10 hores i, per primera vegada, es farà des de la coca central de la rambla President Lluís Companys. A partir d'aquí, les persones participants podran triar entre els dos circuits que s'ofereixen: el recorregut curt d'aproximadament 5 quilòmetres i adaptat a persones amb mobilitat reduïda; i el llarg de 9,4 quilòmetres.

El principal objectiu de l'esdeveniment, que espera acollir més de 600 persones, és donar visibilitat a l’autisme i promoure'n la sensibilització social. També es preveu la participació de més de 40 persones voluntàries.