L’Ajuntament de Tarragona licita, 30 anys després, les obres de les Parcel·les Iborra

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat, 30 anys després, les obres per a urbanitzar les Parcel·les Iborra. El pressupost d’execució és de 4.613.631,54 euros (IVA inclòs). La gran part del cost anirà a càrrec dels veïns i, en tractar-se d’un projecte d’urbanització per cooperació, el consistori avançarà 700.417,32 euros, IVA inclòs.

«Estem il·lusionats i contents. Ens ho comencem a creure», va expressar Enric Casasayas, president de l’Associació Administrativa de Cooperació de les Parcel·les Iborra. Les obres, que tindran una durada de 10 mesos, inclouen tots els treballs necessaris per a la urbanització dels carrers existents i els de nova creació, com demolicions, moviment de terres, pavimentació, senyalització, enjardinament i instal·lació de mobiliari urbà. El conseller d’Urbanisme, Nacho García, va destacar que «per fi hem desencallat una problemàtica que fa massa anys que s’arrossega».

L’edil va afegir que «la previsió és començar les obres al mes de juny per afectar mínimament l’activitat de l’Escola Arrabassada». Una mesura que compta amb el vistiplau dels residents. «Ho entenem i ho compartim. Tot el que sigui generar les mínimes molèsties possibles és benvingut. Esperem veure aviat les excavadores», va exposar Casasayas.

Les obres també inclouran la instal·lació de les xarxes de serveis, d’aigües residuals i aigües pluvials, aigua potable, enllumenat públic, mitja i baixa tensió, telecomunicacions i gas, amb el soterrament de les existents i instal·lació de les noves per donar servei a totes les parcel·les.

57.000 metres quadrats

L’àmbit de Parcel·les Iborra comprèn una àrea de 56.995 metres quadrats, en els quals hi haurà espai per a 136 habitatges. Actualment, les cases disposen de fosses sèptiques. El projecte d’urbanització de la zona fa dècades que està sobre la taula de l’Ajuntament, des de l’època de l’exalcalde Nadal. El sector urbanístic es va veure afectat per l’anul·lació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2013, però les normes subsidiàries van permetre reprendre’l.

El projecte contempla un total de nou carrers, dels quals quatre ja existeixen, tot i que no disposen de l’amplada suficient i, per tant, s’hauran de fer de nou. Les voreres estaran al mateix nivell que la calçada per obtenir una plataforma única i, així, «donar-li més protagonisme i importància als vianants i a les bicicletes sobre el trànsit rodat», segons indica el mateix projecte.

«Portem esperant tota la vida. Moltes ocasions hem tingut mala sort, com amb el POUM. L’Administració té els seus ritmes», expressa Casasayas. Un cop urbanitzat, el barri mirarà a millorar les seves connexions i planteja que l’autobús urbà faci parada a la zona.