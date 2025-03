Investigadors tarragonins descobreixen el fòssil humà més antic d’Europa occidental

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) ha descobert un fragment d'os facial humà al jaciment de la Sima del Elefante, a la serralada d'Atapuerca (Burgos), que seria el més antic d'Europa occidental. La troballa es va fer el 2022 i després d'haver-la estudiat, s'ha datat entre 1,1 i 1,4 milions d'anys.

Els investigadors han atribuït el fòssil a una possible nova espècie que han anomenat 'Homo affinis erectus'. Fins ara, només es tenien evidències de la presència de l'Homo Antecessor al continent durant el Plistocè Inferior, però amb aquesta descoberta «un altre personatge entra a la història de l'evolució humana a Europa», ha destacat la investigadora de l'IPHES que ha liderat la recerca, Rosa Huguet.

El 30 de juny de 2022 un equip d'investigadors de l'IPHES i de la URV, amb seu a Tarragona, van descobrir un fragment facial a Atapuerca que han batejat amb el nom de 'Pink'. Catalogada com a ATE7-1, es tracta d'una peça que no poden inscriure a una espècie concreta, per això en una publicació a la revista 'Nature' l'han situat a l''Homo affinis erectus'. «És una cara que s'assembla als 'Homo erectus', però ens falta tenir més fòssils per poder saber si és Homo Erectus o una altra espècie», comenta Huguet.

Per trobar el fòssil més antic descobert fins ara cal remuntar-se a l'any 2007. En aquell moment, els arqueòlegs van desenterrar de Sima del Elefante una mandíbula amb una cronologia d1,2 milions d'anys. Es trobava al nivell 9, mentre que 'Pink' s'ha extret dos metres pers sota, al nivell 7.

La investigadora assenyala que «un homínid amb aquestes característiques encara no l'havíem trobat a Europa». El fragment localitzat té una cara «molt diferent» a la de l'Homo Antecessor, unes faccions «molt més primitives» i semblants a l'Homo Erectus, sobretot en l'estructura nasal, plana i poc desenvolupada.

Evidències de presència d'homínids

La peça trobada s'ha estudiat durant gairebé tres anys. S'han fet uns treballs de restauració «molt meticulosos», explica l'investigador de la URV, Xosé Pedro. «Han anat enganxat petits fragments d'os per aconseguir el fòssil que ara presentem», detalla.

Al nivell 7 del jaciment també es van trobar altres evidències que certifiquen la presència i l'activitat d'homínids durant el Plistocè Inferior. S'han recuperat eines de pedra i restes faunístiques amb marca de tall. Pedro, especialista en indústria lítica, explica que aquestes eines els permeten tenir una «visió global» sobre la vida fa 1,2 milions d'anys.

Noves línies d'investigació

Fins ara, a Atapuerca s'han documentat cinc espècies humanes diferents que van viure al continent, que engloben des de 'Pink', de fa 1,2 milions d'anys, fins al Neolític. «Atapuerca ha aportat i continuarà aportant restes imprescindibles per conèixer les primeres ocupacions humanes a Europa», diu Huguet.

Els resultats presentats són «provisionals». Aquesta descoberta permetrà als investigadors obrir noves línies d'investigació, ja que fins ara només tenien evidències de l'Homo Antecessor. «Hem de veure com es relacionaven, d'on venen, quines migracions han fet», indica Huguet. «És l'inici de noves línies d'investigació que aniran enriquint el panorama de l'evolució humana», resumeix la responsable de la recerca.