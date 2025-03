Hamburgueses i cervesa gratis: la promoció per l'obertura d'un nou local a Tarragona

L'hamburgueseria Burguitos ha anunciat l'obertura d'un nou establiment a la zona comercial de les Gavarres. Per celebrar aquesta inauguració, la marca regalarà 100 hamburgueses i cervesa als 100 primers clients que arribin al local demà a partir de les 20:00 h del vespre.

El negoci, que ja compta amb un restaurant al Carrer de Rosa Venes i de Llovera, prop de l'Hospital Joan XXIII, ha donat la notícia a través de les seves xarxes socials, generant una gran expectació.

Es preveu que la inauguració atregui un gran nombre de clients, atrets tant per la promoció especial com per l'oportunitat de descobrir el nou local.