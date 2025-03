Una exposició on està prohibit no tocar

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El novembre de 2019 la UNESCO va proclamar el 14 de març com el Dia Internacional de les Matemàtiques. Aquesta denominació oficialitzava una celebració que ja es feia a molts països de tot el món, però amb el nom de Dia de Pi –en referència al valor 3,14 que es podia relacionar amb el 3/14 del calendari.

Enguany, el 14 de març, que s’escau aquest mateix divendres, s’inaugurarà a Tarragona una Miniexposició matemàtica impulsada pel Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA). Ja fa més d’un mes que el MMACA ha començat a realitzar visites escolars a la ciutat, però, a partir d’aquest divendres, la mostra s’obre a tota la ciutadania perquè la visiti de manera gratuïta. La Miniexposició consta de tres espais d’Experiències Matemàtiques pensats per a franges d’edat: Espai petits (menys de 6 anys); Espai mitjans (de 6 a 10 anys) i Espai grans (més de 10 anys).

Pel que fa al contingut de la mostra, José Rey Cano, delegat del Museu a Tarragona, explica que «al MMACA treballem a partir de reptes vivencials i manipulatius, generant experiències matemàtiques en entorns que, sovint, són difícils de trobar». El lema de les exposicions, detalla, és Prohibit no tocar. «A més, ens agrada especialment que la visita es faci en família, perquè en la resolució dels mòduls es generen diàlegs entre iguals però també entre generacions diferents».

Aquest no és el primer cop que el MMACA exposa a Tarragona. El 2017 i el 2019 van estar de manera temporal al Port. «La del 2019 va ser, amb diferència, l’exposició més visitada de tot l’any al Port, amb més de 8.000 visites», recorda Rey Cano. De fet, l’expansió en xarxa per les ciutats de Catalunya és un dels objectius del Museu i és per això que el passat mes de novembre es va signar un acord amb l’Ajuntament de la ciutat per disposar d’un espai permanent. «Encara ho estem parlant, però possiblement seria l’espai on ara hi ha TAC12, que té previst traslladar-se a la Tabacalera».

De moment, i a l’espera de l’anunci definitiu, des d’aquest divendres i fins al 20 de juny es podrà visitar la Miniexposició en horari de 17 a 20 h a l’Antic convent de Santa Clara (av. Ramon i Cajal 70, Tarragona). A més, cada últim divendres de mes es farà un taller familiar. I aquest divendres, amb motiu de la inauguració, els primers visitants tindran de regal una Pixocolatina elaborada per la Pastisseria Velvet.