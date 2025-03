Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’Esquerra Republicana denuncia que Tarragona ha incinerat 2.000 tones més de brossa l’últim any que el 2023. Això suposa un increment del 5% i una «greu davallada» en la recollida selectiva. Des de la Mancomunitat per a la Gestió de Residus del Camp de Tarragona confirmen les dades, tot i que recorden que es comptabilitzen conjuntament les tones de Tarragona i la Canonja.

«És una situació molt preocupant. Només es justifica amb una nefasta gestió de la consellera Sonia Orts», va expressar el conseller Carles Farré. Segons els republicans, aquestes dades faran que el percentatge de recollida selectiva al municipi se situï sobre el 35%.

«Aquest augment de brossa suposa un sobrecost de 215.000 euros», va apuntar Farré. Els republicans també alerten de la pèrdua de possibles subvencions i ajudes d’altres organismes per a millorar la recollida de residus. «Demanem que no es perdi més el temps. És una vergonya. Hauríem de parlar de les responsabilitats patrimonials de tot això», va comentar el conseller republicà Jordi Fortuny. Des del grup municipal consideren que s’han de fer més campanyes informatives i a peu de carrer. «El 2% del pressupost del contracte ha d’anar destinat a això. I no es fa», va dir Fortuny.

Durant el 2024, el departament de Neteja ha dut a terme diverses campanyes de foment de la recollida selectiva, amb un equip de cinc persones com a informadores ambientals. Sonia Orts, consellera de Neteja va voler posar d’exemple «una de les campanyes més destacades de l’any passat, com va ser l’elaboració d’una guia informativa de bones pràctiques per a la prevenció de residus», amb el repartiment de carmanyoles reutilitzables pels restaurants del litoral.

«Des del mes juny fins a setembre, dos educadors/es van estar treballant intensament i donant molt bons resultats, ja que es van adherir a la proposta uns 30 establiments si es van repartir 2.000 carmanyoles», va comentar Orts. ERC preveu un estiu «on la situació s’agreugi» per l’augment d’activitat comercial i hostalera. «Només fa falta veure com queden els contenidors de la rambla Vella. No ens ho podem permetre», va exposar Fortuny.

Punt de vista als comerços

Des de Neteja Pública es planteja, per aquest 2025, «seguir recordant els serveis de recollida selectiva que disposen comerços i establiments hotelers per totes les zones de la ciutat, resoldre dubtes i adherir noves activitats als serveis de recollida potencialment generadores d’orgànica, vidre i cartó», apunta la consellera Sonia Orts. També se seguirà amb el Programa d’Educació Ambiental a les escoles de la ciutat per tal de realitzar tallers de sensibilització ambiental.