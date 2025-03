Els tradicionals Tres Tombs arriben diumenge a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge Tarragona acollirà una nova edició dels tradicionals Tres Tombs, una festa catalogada d’interès Nacional a Catalunya. Enguany es preveu la participació d’una trentena de carros i 90 cavalleries d’arreu del país, entre els que per primer cop hi haurà una diligència tirada per cinc cavalls. També es manté, per segon any, la presència d’un carro adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Els Tres Tombs començaran diumenge a les 11.30 hores del matí des del carrer Francesc Bastos i recorreran la ciutat fins finalitzar al carrer Vidal i Barraquer un cop realitzats els tradicionals tres tombs. Com a novetat, el recorregut d’aquest any contempla un espai destinat a persones amb mobilitat reduïda a la cruïlla de la Rambla Nova que connecta els carrers de Sant Francesc i carrer Unió.

Està previst que la tradicional benedicció dels animals tingui lloc davant l’OMAC de la Rambla Nova. La festa està organitzada pel Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona. Per altra banda, se sortejarà la panera dels Tres Tombs al Mercat Central.