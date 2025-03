Una avaria elèctrica a Tarragona deixa diverses zones sense llum

Aquest matí, diverses parts de Tarragona han quedat sense subministrament elèctric a causa d'una avaria que ha afectat dues estacions transformadores, situades als barris de Sant Pere i Sant Pau i a la plaça Orleans. Segons publicat l'ACN, son prop de 1.200 usuaris de la ciutat els afectats que continuen sense subministrament elèctric.

Segons Endesa, l'incident s'ha produït arran d'una desconnexió fortuïta de dues línies de mitja tensió: una al barri de Sant Pere i Sant Pau i l'altra a la zona cèntrica a l'entorn del carrer Ramón y Cajal. La companyia ha explicat que han anat restablint el servei mitjançant alternatives al llarg del matí.

S'espera que el servei es normalitzi en breu, tot i que encara no hi ha un horari concret per a la seva restitució completa.