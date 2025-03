Arrenca una nova campanya de reciclatge de vidre a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El departament de Neteja Pública de l'Ajuntament de Tarragoan ha engegat nova campanya d’impuls al reciclatge d’envasos de vidre, amb la col·laboració d’Ecovidrio, aquesta vegada amb els establiments d’hoteleria, restauració i cafeteries de tota la ciutat.

Un equip de dos educadors ambientals ja està duent a terme enquestes i entrevistes als establiments, per tal de conèixer de primera ma quines són les seves necessitats i poder dotar-los de recursos materials, per tal de facilitar la gestió dels envasos de vidre generats. En total es té previst visitar més de 1.200 establiments durant quatre mesos.

S’ofereix informació detallada als locals de com reciclar correctament i dels avantatges socials, econòmics i ambientals que té el reciclatge d'envasos de vidre. Així mateix es treballa puntualment en zones concretes de la ciutat, com per exemple la Part Alta, per recordar-los que des del 2011 tenen un servei gratuït de recollida d’envasos de vidre porta a porta de dilluns a dissabte.

Balanç positiu

La consellera de Neteja Pública, Sonia Orts, destaca que «aquest 2025 ha iniciat amb la mateixa voluntat de continuar treballant en aquest sentit com venim fent els darrers anys». El 2024 el departament de Neteja va instal·lar més de 10 punts informatius a tota la ciutat on es van repartir fulletons informatius del servei de deixalleria i kits de reciclatge i es van atendre 2.460 persones.

També es van fer recordatoris dels serveis de recollida comercial de la ciutat, polígons i mercats. Es van realitzar més de 300 seguiments, es van repartir més de 2.000 cartes i es van adherir als serveis 60 establiments nous.

El departament també va impulsar un Programa d’Educació Ambiental a les Escoles en el qual es van oferir 85 tallers per a tots els nivells educatius i es van entregar papereres de colors per fomentar la recollida selectiva a les escoles.

2.000 carmanyoles repartides

Així mateix, Orts ha volgut posar d’exemple «una de les campanyes més destacades de l’any passat, com va ser l’elaboració d’una guia informativa de bones pràctiques per a la prevenció de residus», amb el repartiment de carmanyoles reutilitzables pels restaurants del litoral, les quals es van facilitar als clients per la prevenció del malbaratament alimentari, una campanya que va portar per títol Agafem la paella pel mànec. «Des del mes juny fins a setembre, dos educadors van estar treballant intensament i donant molt bons resultats, ja que es van adherir a la proposta uns 30 establiments si es van repartir 2.000 carmanyoles».

Durant l’acció de promoció molts establiments van coincidir en tenir algunes de les mesures ja aplicades, com per exemple oferir el menjar sobrant del plat per emportar, la previsió de compres segons la despesa o lliurar l’oli vegetal usat a un gestor autoritzat per tal que sigui valoritzat de forma correcta. En aquells establiments on es van entregar les carmanyoles, hi va haver un retorn positiu, ja que diversos clients van tornar amb la mateixa carmanyola per reutilitzar-la. Alguns d’aquests establiments, fins i tot, s’han plantejat fer el canvi de les carmanyoles d’un sol ús per reutilitzables.

Impuls a les escoles i barris de Ponent

Des de Neteja Pública es planteja, per aquest 2025, «seguir recordant els serveis de recollida selectiva que disposen comerços i establiments hotelers per totes les zones de la ciutat, resoldre dubtes i adherir noves activitats als serveis de recollida potencialment generadores d’orgànica, vidre i cartró», apunta la consellera Sonia Orts. També se seguirà amb el Programa d’Educació Ambiental a les escoles per tal de realitzar tallers de sensibilització ambiental a tots els centres educatius de la ciutat que s’hi vulguin adherir.

Amb la col·laboració d’Ecovidrio, es realitzarà una altra campanya als barris de Ponent que promourà la separació dels envasos de vidre. Durant la campanya es té previst visitar més de 30.000 llars amb un equip de 2 educadors, s’entregaran cartes on s’hi detallaran els avantatges i beneficis de reciclar els envasos de vidres, es realitzaran visites personalitzades i s’entregaran materials per fomentar la separació els envasos de vidre, entre d’altres accions.