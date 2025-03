Tarragona registra un descens d’un 34% dels robatoris a l’interior de domicilis al febrer

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona registra una reducció dels fets delictius durant el mes de febrer del 9,8%, respecte al febrer del 2024. La comparació entre els dos períodes mostra com hi ha hagut un clara davallada en algunes tipologia de delicte.

Una mostra d’aquesta xifra positiva per la ciutat és la reducció d’un 34% dels robatoris a interior de domicilis, ja que de 76 s’ha passat a 50. Tanmateix, el delicte de furt a interior de vehicle s’ha reduït un 54,5% (de 22 a 10), el furt lleu a vehicle un 20,8% (de 24 a 19) i el robatori amb força a interior de vehicle un 4,7% (de 128 a 122).

Aquests fets pertanyen a la tipologia de delictes contra el patrimoni, la qual s’ha reduït un 11,5% respecte al febrer del 2024, quan se n’havien registrat 875. Al mes passat n’hi va haver 774. Aquesta comparativa entre els mesos de febrer del 2024 i d’enguany demostra, segons la Urbana, la dinàmica positiva que s’està registrant en matèria de seguretat.

Tant la Guàrdia Urbana de Tarragona com els Mossos d’Esquadra treballen per vetllar per la seguretat a Tarragona, pel benestar de la ciutadania i per millorar-ne la qualitat de vida.