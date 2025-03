Sis detinguts per estafar en la compra d'immobles amb bitllets falsos, amb arrels a Tarragona

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut cinc homes i una dona d'un grup criminal internacional que va aconseguir estafar 348.000 euros a través de transaccions en la compra d'immobles i objectes de valor en les quals intercanviaven bitllets de curs legal a canvi de bitllets falsos aparentment veritables, el que es coneix com la tècnica del Rip Deal.

Els agents han esclarit tres fets delictius d'aquest tipus comesos el 2024 a Madrid, Marbella (Màlaga) i Alacant, sent responsables en aquesta última ciutat d'un robatori amb violència de joies en el qual van arrossegar la víctima en un vehicle durant la seva fugida, segons que ha informat la Direcció general de la Policia.

Els arrestats són dos homes croats, dos italians, un serbi i una dona sèrbia amb edats compreses entre els 21 i els 45 anys, segons que han informat a EFE fonts policials.

Al gener de 2024, els investigadors van detectar una reunió de la xarxa criminal amb les seves víctimes en un cèntric hotel de Madrid. Després de guanyar-se la confiança a través de trucades telefòniques i reunions anteriors a la capital i Barcelona, van aconseguir estafar 160.000 euros.

Després de la denúncia, els agents van obtenir una petjada del lateral d'un got utilitzat durant la reunió per un dels autors, el que va permetre la seva identificació, localització i detenció a la seva arribada a l'Aeroport de Barcelona mentre es realitzaven les gestions oportunes per a la localització d'un segon membre implicat.

Mesos més tard, el juny de 2024, integrants del grup criminal es van citar a Alacant amb una altra víctima per a una suposada compravenda de joies que finalment no va tenir lloc. En veure frustrada l'operació, els membres de la xarxa van robar el botí i van arrossegar la víctima en un vehicle durant la fugida.

Els agents van detenir tres implicats en aquest fet gràcies a les gestions policials i les captures de pantalla proporcionades per la víctima de les converses mantingudes amb un dels presumptes autors dels fets.

A més, en un registre en un domicili de Tarragona, la policia va trobar diversos rellotges, joies i material telefònic d'interès per a la investigació.

Un mes després, al juliol de 2024, la xarxa va aconseguir estafar 150.000 euros a una parella que venia una finca rural. Després de rebre nombroses trucades des de diferents números de telèfon amb prefix italià, van accedir a mantenir una reunió que es va produir en un luxós restaurant de Marbella.

A l'hora de realitzar el contracte, un dels investigats va proposar lliurar 500.000 euros en efectiu i altres 165.000 més en bitllets de 200 euros, si bé la víctima havia de retornar 150.000 en bitllets de 50 i 20 euros. Finalment es va produir la transacció i la víctima es va quedar amb bitllets falsos.

Els efectius policials es van personar al lloc on s'anava a produir l'intercanvi de bitllets i van frustrar l'operació. També es van intervenir diversos feixos de bitllets de 200 euros falsos a l'interior de la motxilla que portava la víctima. Més tard, amb ajuda d'Europol, van arrestar els dos presumptes autors de l'estafa.