Un restaurant de Tarragona opta a un premi internacional pel seu projecte sostenible

El gerent del restaurant El Pòsit de Tarragona, Ángel Pérez ha estat seleccionat com a finalista espanyol en la tercera edició de Torres Brandy Zero Challenge, la prestigiosa competició internacional que premia els projectes sostenibles en bars i restaurants. El seu innovador projecte d'economia circular competirà amb altres deu propostes de diferents països en la final mundial que tindrà lloc a Barcelona del 25 al 27 de març.

El projecte guanyador d'El Pòsit, liderat per Ángel Pérez, gerent del grup, destaca per la seva aposta per la reducció i reutilització de residus orgànics. Amb la incorporació d'una compostadora a la seva cuina central, el restaurant transformarà les deixalles en compost ric en nutrients. Aquest compost serà utilitzat a les vinyes i camps d'oliveres d'on obtenen els seus vins i oli, un clar exemple d'economia circular i sostenibilitat aplicada a la restauració.

Aquesta iniciativa permetrà reduir el volum de residus orgànics en un 90% en només 24 hores, evitant la generació de gasos contaminants com el metà. A més, se suma a altres accions de responsabilitat ambiental que el grup ja duu a terme, com l'energia solar, l'optimització energètica i l'ús de productes de proximitat i temporada.

El jurat de la final local, format per experts del sector, va destacar la qualitat i viabilitat del projecte d'El Pòsit. Alejandro Medina, Global Marketing Manager de Torres Brandy, va assenyalar que «aquesta proposta és un exemple perfecte de com la innovació i la sostenibilitat poden transformar la restauració i tenir un impacte positiu en el medi ambient i la societat».

Camí a la final mundial

El Pòsit representarà Espanya en la final global de Torres Brandy Zero Challenge, on competirà amb altres 10 projectes sostenibles procedents de països com Itàlia, Regne Unit, Canadà i Corea del Sud. Els finalistes presentaran les seves iniciatives davant un panell d'experts en sostenibilitat i negocis, i el guanyador rebrà 30.000 euros per fer realitat el seu projecte.

Aquests són els projectes que competiran pel premi i els seus responsables: