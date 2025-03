El PP qüestiona que calgui un consorci del patrimoni i reclama més inversió estatal

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

El Partit Popular ha instat el Congrés dels Diputats a col·laborar i incrementar les inversions estatals en el patrimoni històric de Tarragona amb motiu del 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. La diputada Elisa Vedrina explicava ahir, en roda de premsa, que el PP ha presentat una proposició no de llei (PNL) per a commemorar aquesta efemèride i promoure la cooperació interinstitucional.

Durant la seva intervenció, va posar en dubte la necessitat de crear un consorci, tal com s’ha demanat des de l’Ajuntament en els darrers mesos. «Cal que la major part dels diners de les administracions vagin directament en inversions en el patrimoni», explicava Vedrina, qui considera que «totes les estructures que ens facin perdre diners pel camí ens semblen menys adequades».

«Oportunitat única»

La diputada popular destacava que «Tàrraco és un símbol del llegat romà a Espanya i Europa» i el 25è aniversari de la declaració de Patrimoni Mundial és «una oportunitat única» per a «revaloritzar» el conjunt arqueològic de la ciutat. La PNL del PP, que es debatrà a la Comissió de Cultura, insta a reforçar la col·laboració entre les administracions estatal, autonòmica i local per a dissenyar un programa especial amb activitats culturals i educatives.

També es demana incrementar la inversió en la conservació i restauració de monuments o l’impuls d’un pla estratègic de projecció internacional per a reforçar l’atractiu turístic de Tàrraco. Els populars també reclamen que es fomenti l’ús de noves tecnologies amb la digitalització dels recursos patrimonials i la creació de recorreguts interactius. Igualment, volen que la commemoració del 25è aniversari sigui declarat com un Esdeveniment d’Excepcional Interès Públic i s’ampliï la difusió dels beneficis fiscals per a les inversions destinades a la protecció i promoció del patrimoni històric, per a atraure la col·laboració privada.

«Tarragona té un potencial extraordinari i mereix inversions i decisions que la facin créixer», deia la diputada Vedrina, qui espera que la PNL s’aprovi i serveixi per a «tancar acords que siguin reals».