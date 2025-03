La nova subdelegada de Tarragona demana comprensió als usuaris pel «sobreesforç» de millorar les infraestructures

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La nova subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero, ha assegurat que un dels eixos principals del seu treball serà la millora de les infraestructures i de la mobilitat a la demarcació i ha demanat «una mica de comprensió» als usuaris per les obres que s’estan executant actualment.

«La transformació de la mobilitat i la renovació d’equipaments obsolets durant anys requereix un sobreesforç», ha afirmat en la presa de possessió del seu càrrec celebrada aquest dimarts. En el mateix acte, el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha anunciat que proposarà al ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que la torre del Pretori de Tarragona sigui declarada espai de memòria democràtic.

Romero ha pres possessió del càrrec després que fos nomenada com a nova subdelegada a Tarragona el 19 de febrer d’enguany. En el seu discurs, ha posat l’accent en el retorn a la normalitat institucional de Catalunya i ha assenyalat els reptes que té la demarcació, entre ells, la millora de les infraestructures al territori. També ha repassat les actuacions fetes i les previstes, des de l’obertura del túnel de Lilla al projecte de la Intermodal o del tercer carril a l’AP7 a les Terres de l’Ebre. «La transformació de la mobilitat d’aquí a uns anys serà absoluta», ha afirmat.

Alhora, ha realçat el consens dels alcaldes per impulsar l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona, així com d’altres infraestructures i equipaments rellevants, com són el port de Tarragona, la ZAL o l’aeroport de Reus. La descarbonització, la transició energètica i l’impuls de renovables són altres aspectes que, sosté, potenciaran. «Catalunya encara té molt marge en la generació de renovables i, és per això, que haurem d’agilitzar els procediments per a la instal·lació de plantes de producció eòliques i solars», ha dit.

Romero ha assenyalat el suport de l’executiu espanyol a la indústria amb els ajuts Pertes. «La descarbonització o el vehicle elèctric són fonamentals perquè la nostra indústria, eminentment química, sigui viable i sostenible», ha afegit. I ha esmentat algunes de les empreses que s’han beneficiat d’ajuts estatals com ara Ecros, Basf o Lotte.

«Som la segona regió industrial de Catalunya i tenim el polígon químic més gran del sud d'Europa, les oportunitats que ens brinda tenir aquest teixit industrial seran garantia de progrés i de riquesa en el futur i una oportunitat per a la innovació i la descarbonització», ha apuntat.

En la seva intervenció, també ha destacat la importància del turisme, la pagesia i la gestió de l’aigua. Ha asseverat que continuaran protegint el litoral i el delta de l’Ebre i que l’habitatge és un dels principals reptes. «L’única resposta que podem donar és més democràcia, més igualtat, més drets, més tolerància, més cultura i més consciència, l’únic camí que podem agafar és el d’altura de mires, el respecte i la consecució d’una major quota de participació política», ha tancat Romero.

Per la seva banda, el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha explicat que el retard en el nomenament ha estat perquè volien aconseguir la paritat en les subdelegacions. En aquest sentit, ha subratllat que Romero és la tercera dona que ocupa el càrrec a Tarragona.

«És el millor fitxatge que podíem fer. Agraeixo el teu compromís i vocació de servei públic i la teva immensa capacitat de treball», ha afirmat. Segons Prieto, aquest compromís ha quedat demostrat per la seva feina al capdavant del control de gestió de l'Institut Català de la Salut durant els darrers anys, així com en el seu pas per la política municipal.

«Tarragona i tota la seva província són claus per a Catalunya i per al conjunt d’Espanya, i estic totalment segur que, amb la seva tasca contribuirà de manera decisiva al progrés i al benestar de cadascun dels 184 municipis que integren les deu comarques de la demarcació», ha dit.

En el seu discurs, també ha demanat disculpes als usuaris de Rodalies pels problemes que han patit últimament. Davant del caos ferroviari, ha recordat que el Ministeri de Transports i el Departament de Territori han acordat intensificar els treballs d’inspecció de les infraestructures i augmentar les reunions de seguiment. «Creiem fermament en un model de cogovernança i l’Estat hi estarà fortament present», ha assegurat.

La Torre del Pretori

En paral·lel, Prieto ha anunciat que proposarà que es declari la Torre del Pretori de Tarragona, espai de memòria democràtica en el marc de la commemoració dels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. «Aquest emblemàtic espai, que en la seva etapa com a presó, va ser testimoni d’accions repressives durant la dictadura, mereix ser reconegut per honrar la memòria dels que allà ho van patir», ha defensat.

Elisabet Romero

Elisabet Romero (Tarragona, 1975) ha viscut des dels vuit anys a Altafulla, municipi on es va presentar a les eleccions com a número tres dels socialistes. Ha centrat la seva tasca al capdavant del control de la gestió de l’atenció primària i de l’Hospital Universitari Joan XXII en estudiar la viabilitat dels projectes que s’han impulsat, mantenint l’equilibri pressupostari, i en l’anàlisi de situació per trobar solucions als diversos problemes que s’han presentat a l’entitat sanitària.