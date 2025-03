Els autobusos de l’EMT comencen a operar a Battestini «sense incidències»

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’intercanviador de Battestini ja està en funcionament. Ahir, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) va començar a operar en aquesta estació, la qual ha passat a acollir totes les parades situades a Prat de la Riba, en el tram entre la plaça Imperial Tàrraco i l’avinguda Ramón y Cajal.

Manuel Dorado, cap de trànsit de l’EMT, explicava que el primer dia s’estava desenvolupant «sense cap mena d’incidència, més enllà d’alguna queixa puntual». Aquestes provenien sobretot «per part de persones grans, que són més reticents als canvis».

El degoteig de persones que arribaven a Prat de la Riba amb intenció d’agafar el bus va ser constant durant gairebé tota la jornada. Dorado destacava la feina que s’ha fet prèviament per a avisar els usuaris sobre el trasllat de les parades per «la pàgina web, l’aplicació mòbil, cartells o els mitjans de comunicació».

Tot i això, els canvis van agafar d’imprevist diversos tarragonins. Tres informadors es van encarregar de guiar-los, a través de les seves indicacions, cap a Battestini. L’afluència de gent es va incrementar notablement en el carrer Higini d’Anglès per totes aquelles persones que es van haver de desplaçar des d’on habitualment agafaven el bus fins al nou intercanviador.

Va ser el cas de María Rodríguez, que havia d’agafar la L-34, una de les línies afectades juntament amb les L-3, L-5, L-6, L-30, L-54 i L-85. «No me n’havia assabentat, però un informador m’ha dit que la parada havia canviat de lloc», afirmava la usuària, qui creu que «ha faltat més informació». Rodríguez creu que el trasllat de les parades a Battestini és un encert, ja que «sembla que serà més cómode», però «farà falta veure com va en els pròxims dies».

Campanya de comunicació

Tot i el desconcert d’alguns usuaris, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales destacava «l’innegable esforç que ha fet l’EMT amb la campanya de comunicació prèvia al canvi». En aquest sentit, celebrava que «les incidències han estat quasi bé nul·les».

El batlle remarcava que la posada en marxa de Battestini «ha de ser una millora, i ho està sent, tant per als conductors dels busos municipals com per als usuaris». A més, aquest espai serà clau per a la «intermodalitat» del «transport públic metropolità», amb el pas del Tramcamp i l’estació de trens projectada a l’Horta Gran.

Cal recordar que, a finals de juny, es traslladaran les parades de Pere Martell a l’intercanviador de Battestini i hi haurà una darrera fase de l’operativa a finals de l’any.