Una tarragonina, entre les finalistes al concurs d’emprenedoria més important d’Espanya

Olga Boada, una emprenedora de 53 anys de Tarragona, ha estat seleccionada com una de les dotze finalistes a la VI edició dels Premis +50 Emprèn, el certamen d’emprenedoria més rellevant a Espanya per a professionals majors de 50 anys.

En aquesta edició, el concurs ha rebut la participació de 480 emprenedors i més de 200 iniciatives, gairebé el doble que l’any passat, i ha ressaltat projectes innovadors i amb impacte en diversos sectors. Els premis busquen visibilitzar i donar suport al talent emprenedor dels professionals sèniors, una part important de la força laboral que enfronta més desafiaments al mercat laboral actual.

Des de la seva creació l'any 2019, els guardons han treballat per combatre els estereotips i la discriminació per edat, un problema que afecta més de 800.000 persones majors de 50 anys que es troben aturades a Espanya. El projecte d’Olga Boada, Celler Cal ViBo, es destaca entre els finalistes pel seu enfocament en la remodelació i revitalització d’un celler familiar.

Amb una sòlida trajectòria en l’àmbit del màrqueting i la gestió comercial, Olga ha decidit embarcar-se en aquesta nova aventura empresarial amb l’objectiu de recuperar l’espai del celler per convertir-lo en un lloc de trobada i celebració. A més d’oferir tastos i activitats relacionades amb el món del vi, el celler serà també un espai per a esdeveniments, brindant una nova vida a la tradició vinícola familiar i fomentant el turisme i la cultura local.

La proposta d’Olga s'uneix a una àmplia varietat d’iniciatives, d’altres participants, que aborden temàtiques tan actuals com la sostenibilitat, la Intel·ligència Artificial i l’economia silver, tots ells reflectint la creativitat i capacitat d’innovació dels emprenedors sèniors.

A mesura que els projectes finalistes es preparen per presentar-se al jurat, encapçalat per Leopoldo Abadía i compost per experts en emprenedoria, l’oportunitat de Boada de destacar en aquest important certamen representa un gran reconeixement al seu esforç i dedicació.