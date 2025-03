Tarragona tanca el 2024 amb 14,7 MEUR de romanent i en destinarà 8,5 a eixugar deute

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tancat 2024 amb un romanent de tresoreria de 13,4 milions d’euros, després de liquidar el pressupost de l’exercici passat. A aquest import cal sumar-li els 1,3 milions de superàvit que han acumulat l’Institut Municipal de Serveis Socials, el Patronat d’Esports i el de Turisme—.

Per tant, el sobrant total del consistori i els organismes autònoms ascendeix fins als 14,7 milions. D’aquests diners, el govern municipal en destinarà 8,5 a amortitzar préstecs bancaris. Enguany, l’executiu socialista preveu abaixar el deute viu, almenys, fins al 65%.

Aquest moviment permetrà a l’Ajuntament concertar un nou préstec 4,5 MEUR, que es destinaran a la compra de nous autobusos per import de 3,6 milions. A més, es finançaran altres inversions com l’obertura de lavabos públics, la construcció d’un dipòsit anti-DSU a la Móra per a combatre les inundacions, la renovació de la coberta del Recinte Firal o la dignificació de murs i espais.

«L’objectiu és que els diners que es destinen a amortització siguin superiors als nous endeutaments», assenyala la consellera d’Economia i Hisenda, Isabel Mascaró, qui destaca que l’Ajuntament ha fet «molt bona previsió» amb els pressupostos del 2024.

I és que l’execució dels ingressos corrents ha estat del 102,59%, mentre que la despesa corrent s’ha situat en el 94,36%. Des del consistori destaquen que les finances estan «sanejades» i que, a més, el termini màxim de pagament a proveïdors és de 19,1 dies, per sota dels 30 dies establerts per llei.

L’Ajuntament atribueix l’increment del romanent de l’exercici passat respecte a anys anteriors als prop de 10 milions d’euros que va percebre l’administració local a la tardor de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE). L’import final va ser força superior al que s’havia previst en el pressupost municipal. Cal recordar que la meitat d’aquests diners es van utilitzar per a eixugar deute.

El 57% del superàvit de 2024 també es destinarà a pagar préstecs bancaris. Respecte als 6 milions d’euros restants, l’Ajuntament encara no ha decidit com es gastaran. El govern es planteja usar-los per a inversions financerament sostenibles, però perquè això sigui possible cal que hi hagi pressupostos de l’Estat. Per això, l’executiu ha decidit mantenir-se a l’espera.

Crítiques de l’oposició

El conseller d’ERC, Jordi Fortuny, assegura que aquests 14,7 MEUR de superàvit demostren que «l’Ajuntament mai ha estat ni està en fallida» i que «la baixada d’impostos que proposava ERC era possible». «És un escàndol de romanent i, a més, cal sumar-hi els 4 milions de liquidació del pressupost del 2023», afegia.

Hi coincideix la portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, qui critica que «s’apugin els impostos i després sobrin diners anys rere any». «Continuem defensant menys càrrega impositiva pels tarragonins i tarragonines per tenir uns serveis millors», afirma.

Jordi Collado (ECP) reconeix que «tot i que hi ha un bon grau d’execució del pressupost, ens preocupa que la institució mostra símptomes d’incapacitat i d’esgotament en la gestió». L’edil creu que «la manca de personal per desenvolupar els projectes previstos als comptes i assegurar els serveis públics municipals» provoca que el romanent acabi sent «alt».

Per la seva banda, Jordi Sendra (JxCat) creu que és positiu que «part dels romanents vagin a pagar deute als bancs». A més, celebra que això serveixi per finançar inversions reclamades pel grup, com la dignificació de murs a la ciutat o les mesures antiinundació al barri de la Móra.