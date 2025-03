Tarragona esdevindrà la capital de la dansa amb la celebració del Festival Especial Dansa

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La dansa serà la veritable protagonista d’aquesta primavera a Tarragona amb la celebració de la primera edició del Festival Especial Dansa, que tindrà lloc a la ciutat del 22 al 30 de març. L’Ajuntament de Tarragona impulsa aquesta iniciativa per fomentar i fer habitual la presència de la dansa contemporània en les programacions municipals d’arts escèniques i música.

La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha valorat que «aquesta disciplina, sovint menystinguda, té un llenguatge universal i transversal, però sovint, per ser desconeguda entre el públic general, no té el lloc que li pertoca als escenaris. Com a servei públic, consolidem la nostra aposta ferma per acostar la dansa a la ciutadania i, alhora, fer costat al sector professional donant suport a la creació, la producció i l’exhibició».

Tarragona va iniciar aquesta aposta clara per fomentar la dansa amb la creació del cicle itinerant de peces curtes en espais no escènics En Dansa, i programant espectacles de gran format durant les temporades estables de teatre. El passat 2024, aquesta aposta es reforçava amb una declaració d’intencions: l’impuls del Mercat Estratègic de Dansa Contemporània Especial Dansa que tenia lloc a la ciutat de Tarragona, acollint fins a 200 professionals d’arreu de Catalunya i resta de l’Estat.

Per seguir aquesta trajectòria, aquest 2025 des de Tarragona es presenta el Festival Especial Dansa, una cita que es repetirà cada any per apropar i mostrar la dansa contemporània a Tarragona. A partir d’aquesta primera edició de 2024, en els anys parells coincidirà la iniciativa amb el Mercat Estratègic, seguint la proposta viscuda a la nostra ciutat al 2024.

«Tarragona es posiciona i consolida fermament aquest 2025 com a veritable capital de la dansa acollint aquestes cites imprescindibles arreu de l’Estat», ha manifestat la consellera Ramos.

El Festival Especial Dansa

Aquesta primera edición, el Festival Especial Dansa acull un total de 10 peces de dansa complertes així com d’altres espectacles i activitats professionals totes al voltant del món de la dansa com una conferencia ballada previa a la funció a càrrec de Toni Jodar, ballarí i coreògraf en una jornada de dansa aplicada en materia de salut.

El Festival Especial Dansa comptarà amb 4 espectacles de gran format, 3 peces de nova creació, Monument, del millor ballarí català Àngel Duran, Outsider, de la CIA Evohé, de la creadora, ballarina i coreògrafa Anna Corredor, que després de molts anys de dirigir, torna a l’escenari amb un solo de dansa dirigit pel ballarí i corògrafa del Regne Unit Chris Evans. Aquest espectacle és una coproducció del Convent de les Arts, Reus Cultura i l’Ajuntament de Tarragona.

El dissabte 29 de març serà la tarragonina Roser Tutusaus, amb una llarga trajectòria a nivell nacional i europeu, qui amb la seva companyia Wonderground Company, presentarà Momentum, una coproducció del Mercat de les Flors i l’Ajuntament de Tarragona. El dijous 27 de març serà el torn de la peça Los perros, de LED SILHOUETTE, dirigida per Marcos de Morau, codirector de La Veronal.

En aquesta primera edició, una cinquantena de professionals entre programadors, gestors culturals i companyies hi participaran de l’esdeveniment.

A aquesta iniciativa s’hi suma el desenvolupament del programa d’acompanyament a professionals PRO365 Especial Dansa, en el marc del II Pla d’impuls de la dansa de Catalunya 2023-2026, l’Especial Dansa - Ajuntament de Tarragona i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC), amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquesta primera edició, s'inclourà la iniciativa Mediterranean Pass / La Finestra de la Dansa del Mediterrani, la trobada del sector professional de la dansa que organitzen les associacions professionals de la dansa de Catalunya, Balears, País Valencià i Andalusia i que enguany tindrà lloc a Tarragona. Es tracta d’un nou projecte que vol construir un espai per afavorir l’intercanvi i la connexió entre els professionals de la dansa de les associacions d’Andalusia, Catalunya, les illes Balears i el País Valencià a partir de tres grans blocs: creació, exhibició i formació.