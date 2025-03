Una setantena d'establiments participen al Concurs d'Aparadors de Carnaval de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de la Via T Tarragona Shopping, ha organitzat el Concurs d’Aparadors: Edició Carnaval. Un concurs celebrat del 26 de febrer al 3 de març i obert a tots els comerços i negocis de Tarragona que hi volguessin participar. També s’ha convidat les comparses a decorar els aparadors amb una temàtica carnavalesca, l’interior del local i, fins i tot, el personal de les botigues disfressant-se per fer gaudir més intensament el Carnaval a la ciutat i amb la possibilitat de col·laborar amb les comparses de la ciutat.

Aquesta recent campanya d’integració del Carnaval de Tarragona als comerços locals ha comptat amb la participació de prop de 70 establiments, distribuïts entre botigues i parades del Mercat Central, del Mercat de Torreforta així com d’establiments de venda al detall i serveis comercials de la ciutat ubicats a peu de carrer, inclosa la restauració. També han donat suport 19 comparses de Carnaval que han col·laborat amb aquesta iniciativa.

El Concurs ha ofert dues modalitats de participació:

Comerç Festiu Single , amb 7 categories (Premi satíric, Premi divertit, Premi original, Premi tarragoní, Premi artesanal, Premi millor vestuari, Premi Brilli-brilli), els establiments s’hi han presentat individualment amb una temàtica lliure.

Comerç Festiu Comparsero, amb les mateixes 7 categories, aquesta modalitat fomentava la col·laboració entre comerços i comparses, creant sinèrgies entre el teixit comercial i l'activitat cultural.

Guanyadors aparadors de Carnaval.

«Des de l’Ajuntament i la Via T es valora molt positivament l’èxit d’aquesta iniciativa, ja que ha permès integrar una festivitat tan emblemàtica com el Carnaval dins la dinàmica comercial de Tarragona. A més, la participació ha estat molt diversa, amb establiments procedents de diferents zones de la ciutat, incloent els barris de Ponent, els barris de Llevant, la zona nord i el centre», ha assegurat la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan.

El jurat del concurs ha estat format per un representant de l’empresa Mercats de Tarragona, un representant de la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament i un de la junta de la Via T.

Els premis s’orienten tant per als comerços guanyadors com per a les comparses de Tarragona que, en el seu cas, els han apadrinat. El comerç guanyador de cada categoria en qualsevol de les dues modalitats s’endú 150 euros (IVA inclòs) i un reconeixement. El total en premis a repartir entre tots els comerços guanyadors és de 2.100 euros. De la seva banda, la comparsa vencedora de cada categoria de la modalitat comparsera s'ha premiat amb 150 euros (IVA inclòs) i un reconeixement. En total, es repartiran 1.050 euros en premis a les comparses.

La campanya ha contribuït a dinamitzar els espais comercials de la ciutat, reforçant el vincle entre cultura i comerç, i consolidant-se com una iniciativa d’èxit que es preveu continuar desenvolupant en futures edicions.