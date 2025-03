Sant Salvador reclama un Pla Integral per recuperar el barri

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Indignació. Sorpresa. Enuig. Aquestes van ser les sensacions entre els veïns de Sant Salvador quan van conèixer la notícia, adelantada pel Diari Més, sobre el fet que la Generalitat no continuarà amb el Pla de Barris d’ERC que preveia actuacions al barri.

«Vam conéixer la situació per la premsa, molt sorpresos i cabrejats. Vam demanar immediatament de reunir-nos amb el regidor de barri», explica Manel Castaño, portaveu de l’associació de veïns de Sant Salvador i Sant Ramon. El conseller Guillermo García es va reunir amb els veïns per a explicar-los la situació. «No ens poden deixar penjats altre cop», expressa Castaño.

Pels veïns, aquest escenari és un dejà-vu. «Ja vam quedar fora de la primera Llei de Barris, quan Nadal era alcalde i es va apostar per Campclar. I ara passa i ens diuen el mateix», diu el portaveu.

Segons apunten des de l’AV, l’Ajuntament els ha traslladat el compromís de dur a terme gran part de les actuacions previstes al Pla de Barris amb recursos propis. «Nosaltres reclamem un Pla Integral, amb dotació pressupostària. I que comenci el més aviat possible. No ens conformarem amb menys», indica Castaño.

L’associació de veïns presentarà una moció al pròxim consell plenari on tractaran les necessitats del barri i la situació «d’abandonament i deixadesa» que pateix des de fa molts anys, així com també les seves propostes per a la millora de l’espai públic a la zona.

«Si no hi ha una resposta treballada i planificada tornarem al que ha fet Sant Salvador històricament: la lluita veïnal. Sortirem al carrer, ens manifestarem i emprenyarem a qui faci falta», diu Castaño. Els veïns remarquen que un estudi de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) ja va indentificar Sant Salvador com el barri amb més necessitats socioeconòmiques de la ciutat.

Múltiples necessitats

«El comerç està mort. Tenim uns grans nivells de pobresa. Necessitem formació i més serveis socials», expliquen des de l’AV. A més, els veïns apunten que l’estudi de l’IMSST ja posava de relleu la necessitat de dotar el barri de dos educadors socials al carrer. «D’això no se’n sap res», diu Castaño.

Un dels grans problemes de Sant Salvador és també la distància que el separa del centre de la ciutat. «Els joves del barri no poden agafar feines de nit o de torns si no tenen cotxe perquè estan molt lluny. Tenen molt poques possibilitats», explica el portaveu.

També, l’AV apunta a la «degradació» de la zona d’Interblocs. «Està abandonada i genera problemes d’inseguretat. S’hi ha de fer alguna cosa», declaren. Per últim, també apunten a fer intervencions sociocomunitàries per a millorar qüestions com la neteja. «El barri no es mereix el que està passant», conclouen.