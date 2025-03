Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

Les reparacions i el manteniment dels busos de l’Empresa Municipal de Transports té un cost d’un milió d’euros a l’any per a l’Ajuntament de Tarragona, segons ha pogut saber Diari Més. Segons dades provisionals de l’any passat, pendents d’auditoria definitiva, les reparacions als autobusos van costar 794.581 euros, sense IVA. I el manteniment 241.304 euros.

Normalment, al taller hi ha entre 8 i 9 autobusos diàriament de l’EMT. Tot i que aquesta freqüència pot oscil·lar depenent de les reparacions, si els vehicles pateixen actes vandàlics, cops, etc.

Tal com va avançar Diari Més fa mesos, el 75% de la flota de l’EMT té entre setze i vint anys d’antiguitat, amb la seva vida útil esgotada. Davant aquestes xifres, des de l’EMT s’expressa que la renovació i ampliació de la flota dels autobusos «és una necessitat que aquest govern va detectar des del primer moment».

«Per això s’ha apostat per un pla d’inversió ambiciós i integral per renovar més de la meitat de la flota actual d’autobusos en tres anys», indiquen des de la companyia pública. L’any passat es va adjudicar la compra de 10 autobusos (4 elèctrics més 6 híbrids), que s’incorporen a la flota enguany. I aquest 2025 l’Ajuntament té prevista una inversió de 3,6 milions d’euros amb la compra de 10 busos híbrids més.

«Una de les més grans prioritats d’aquest govern», expressen des de l’EMT. Els treballadors de l’EMT es mostren farts de la situació que, segons denuncien, pateixen des de fa anys. «No donem l’abast. No és que s’hagi de renovar la flota d’autobusos, sinó que s’ha d’ampliar. Així com la plantilla de treballadors», expressa Rubén Vaquero, membre del comitè d’empresa de l’EMT.

En un comunicat, el comitè exposa que els representants polítics «són oients, però no ens escolten». «Sense aquests increments no es pot ni es podrà donar el millor dels serveis», afegeixen.

Renovació i ampliació

«La renovació i ampliació de la flota s’impulsa també pensant en facilitar l’operativa per als xofers», afegeixen. Tot i això, aquesta renovació no convenç els treballadors. «És insuficient. Es podrà renovar el 50% de la flota, però continuarem sense poder donar a la ciutadania el servei que mereix», expressa Vaquero.

Per a dur a terme la renovació, l’Ajuntament podrà demanar enguany una subvenció estatal, que es va negociar entre el Govern i En Comú Podem, per a facilitar l’adquisició de vehicles «més moderns i respectuosos amb el medi ambient».

La setmana passada, es van reunir l’executiu municipal i els sindicats. A la trobada, es va desencallar un tema cabdal: l’augment de la plantilla de xofers. Des de l’EMT s’ha treballat per poder incorporar set xofers més en plantilla a través de la borsa de treball de conductors, fruit d’un pacte entre el PSC i En Comú Podem.

Cinc d’aquestes persones estan ara mateix en formació, i dos més s’incorporen avui. Els sindicats van emetre un comunicat després de la trobada. «S’arriba als 168 xofers, que són els que necessitem. Però ens sorprèn que no es facin indefinits», diu Vaquero.

No obstant, l’EMT està regida per la Llei General de Pressupostos que impedeix ampliar la dotació de personal indefinit estructural. Així mateix, «l’empresa segueix treballant per donar resposta a les necessitats de personal, i en especial de xofers», responen des de la companyia pública.