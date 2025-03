L'episodi de mals olors a Tarragona obliga als alumnes de l'Escola Els Àngels de Torreforta a sortir de l'edifici

Aquest migdia, el 112 ha rebut fins a 32 trucades alertant d'una forta i estranya olor a la zona de la Floresta, l'Albada, Torreforta i el Port de Tarragona, fet que ha generat preocupació entre els ciutadans.

Segons han informat fonts dels Bombers, per precaució, els alumnes de l'escola Els Àngels de Torreforta han estat desallotjats temporalment al pati del centre.

Cap a dos quarts de sis de la tarda, Protecció Civil ha donat per finalitzat l'episodi de males olors, que finalment s'ha considerat un ensurt sense conseqüències. El 112 ha assenyalat un vaixell al mar com a possible origen d’aquesta olor.

Els serveis d'emergències han rebut les primeres trucades a les 13.25 hores i han dut a terme les mesures necessàries per detectar qualsevol risc, que ha estat descartat.