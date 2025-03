Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

En commemoració del cinquè aniversari de l'inici del confinament per la COVID-19 (11 de març), el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) expressa la seva preocupació per la insuficient preparació del sistema sanitari per afrontar futures pandèmies. Malgrat les lliçons apreses durant la crisi sanitària del 2020, l'entitat assenyala que encara persisteixen mancances significatives en recursos i personal.

Durant la pandèmia de la COVID-19, els professionals de la salut, especialment les infermeres, van jugar un paper decisiu en la resposta sanitària, rebent un ampli suport de la població. No obstant això, en l'actualitat, la manca de recursos ha derivat en un increment preocupant de les agressions als professionals sanitaris.

Les agressions a metges i personal sanitari s'han disparat els darrers anys. Concretament a Tarragona les agressions van augmentar un 35% entre el 2021 i el 2022, any en què se'n van registrar 196, i el 2023 van ser 215, un 10% més que el 2022. En el cas concret d’agressions a infermeres, el 2023 es van denunciar 2.840 agressions a Espanya, cosa que resulta en una mitjana de gairebé vuit agressions al dia, segons les dades de l'Observatori d'Agressions del Consell General d'Infermeria. Això suposa un preocupant increment de més del 10% respecte a la xifra del 2022, any en què es van registrar 2.580 incidents.

Falta de recursos i personal sanitari

D’altra banda, la inversió en el sector sanitari ha experimentat una disminució. A Catalunya, la despesa pública en sanitat va disminuir un 1,66% el 2022 en comparació amb l'any anterior. «Aquesta reducció de recursos afecta directament la qualitat de l'atenció i les condicions laborals dels professionals de la salut», denuncien des de CODITA.

I pel que fa al personal d'infermeria, Catalunya necessita gairebé 20.000 infermeres addicionals per assolir les ràtios recomanades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Per CODITA «aquesta escassetat de personal compromet la capacitat de resposta davant futures emergències sanitàries i augmenta la pressió sobre els professionals en actiu» per això el Col·legi fa «una crida a les autoritats sanitàries per incrementar la inversió en el sistema de salut, reforçar les plantilles d'infermeria i implementar mesures efectives per prevenir les agressions als professionals sanitaris. Només així es podrà garantir una atenció de qualitat i una resposta adequada davant possibles crisis sanitàries futures».