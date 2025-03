Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El moviment feminista ha tornat a sortir al carrer aquest 8 de març a Tarragona en la marxa unitària convocada per la Plataforma Feminista i LGBTIQ+ del Camp.

Segons l'organització, l'acció ha aplegat unes 3.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins als més de 700 participants. La marxa, que ha acabat a la plaça de la Font, ha clamat contra el patriarcat i la violència masclista sota el lema 'Contra el feixisme, més feminisme'.

Segons Jordina Salvat, membre de l'entitat, «l'extrema dreta tremola» davant l'avenç del feminisme en àmbits com el social, polític o judicial.

Durant el recorregut, s'han llençat consignes a favor de la promoció de vides dignes per a tothom independentment de l'origen, classe o identitat sexual.

El clam feminista ha tornat a ressonar als carrers de Tarragona aquest dissabte coincidint amb la jornada del Dia Internacional de les Dones, que ha aplegat centenars de persones a la marxa unitària del Camp. La lluita feminista per afrontar l'auge reaccionari de l'extrema dreta i el feixisme ha estat el pilar de l'acció, que ha començat a la plaça Imperial Tàrraco.

Durant el recorregut, les participants han fet diverses parades en espais com l'audiència provincial o la seu de Vox, on s'han escoltat consignes en contra a la violència masclista i l'extrema dreta. Així, han seguit la marxa pel carrer Soler i carrer Lleida, per continuar per la Rambla Nova i la Rambla Vella. Finalment, han omplert la plaça de la Font, on s'ha llegit un manifest.

Des de la Plataforma Feminista i LGBTIQ+ del Camp, la membre Jordina Salvat ha assenyalat que el moviment no farà «concessions» davant la pèrdua de drets de les dones i ha remarcat la necessitat de seguir lluitant per aconseguir vides dignes per a tothom independentment de l'origen, classe o identitat sexual.

Consignes contra la violència masclista

La reivindicació de les cures també ha estat presents entre els manifestants. És el cas de la Laura Rovira, qui ha decidit assistir a la marxa al costat dels seus fills. «Hem vingut amb família perquè penso que és important educar en igualtat, crec que el feminisme és important per avançar en un país», ha indicat.

Altres, com la Rosa Maria Molet, han fet sentir la seva veu a la marxa en record a la lluita que van fer les seves avantpassades. «Cal defensar els drets de les dones als jutjats, que no estiguin a favor dels agressors. Cal lluitar per la igualtat laboral i en contra de la violència vicària», ha afegit.

Alhora, la marxa ha tingut un caràcter anticapitalista, antiracista i inclusiu. En aquest sentit, també s'ha fet una crida a favor del poble palestí. «Veiem com l'auge de l'extrema dreta significa un perill, no només per les dones, sinó també per les persones migrants, les persones trans, el col·lectiu LGTBI i tants altres col·lectius. Creiem que és moment d'alçar la veu i dir-los que no els tenim por», ha subratllat Judith Llauradó, portaveu del sindicat d'estudiants Lliures i Combatives.