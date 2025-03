Unes 150 persones reclamen la «igualtat efectiva» en l'acte del 8-M de CCOO i UGT a Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Unes 150 persones han participat aquest divendres en l'acte que CCOO i UGT han convocat a Tarragona per reivindicar el Dia Internacional de les Dones. Els sindicats s'han concentrat a la plaça de la Dona Treballadora, on han llegit el seu manifest en el qual han criticat la bretxa salarial de gènere que hi ha en l'àmbit laboral, que fa que les dones cobrin de mitjana un 10,4% menys que els homes per fer la mateixa feina.

Posteriorment han anat en manifestació fins a l'Ajuntament, on les treballadores del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) han llegit el manifest institucional del consistori. En el text han alertat sobre l'augment de joves d'entre 18 i 25 anys que consideren que «la lluita feminista ha anat massa lluny».