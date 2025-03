Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Partit Popular de Tarragona ha denunciat que no hi ha projecte per la nova Biblioteca Provincial de Tarragona. La diputada Elisa Vedrina ha manifestat que el Ministeri de Cultura no ha decidit encara la ubicació ni els terminis de construcció, segons es recull en la resposta que ha donat l’executiu preguntat per l’equipament històricament reclamat.

Vedrina ha explicat que el Ministeri ha certificat que no existeix cap projecte després de tants anys d’anuncis. «El Ministeri encara no ha decidit la ubicació i estem molt lluny de tenir un projecte executiu de l’equipament», ha lamentat la diputada després de rebre la resposta del Ministeri.

La popular ha denunciat que aquesta és una mostra més d’abandonament de la província per part dels Governs d’Espanya i de la Generalitat. «Ni el govern de Pedro Sánchez ni el de Salvador Illa estan solucionant els problemes dels tarragonins. És una mostra més de la deixadesa a la qual ens tenen sotmesos a la província de Tarragona», ha indicat Vedrina.

El Grup Popular al Congrés va preguntar al mes de gener en quin punt es troba el procés de definició de la ubicació definitiva de l’equipament, els criteris per garantir la ubicació i si responen a les necessitats d’accessibilitat, funcionalitat i sostenibilitat. A més es reclamaven els acords de la comissió conjunta anunciada el gener del 2023 entre Ministeri, Departament de Cultura i Ajuntament de Tarragona i els terminis d’execució i pressupost assignat.

«El Ministeri no ha informat sobre els compromisos de la comissió interadministrativa creada el gener del 2023 perquè no tenen resposta: no han fet els deures i segueixen amb la política d’abandonament de la província de Tarragona a la que, lamentablement, ens tenen tan acostumats», ha conclòs Vedrina.