El Port de Tarragona optimitza les operatives de descàrrega i emmagatzematge de cereals

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Port de Tarragona ha tret a concurs una concessió per a prestar el servei portuari de transport horitzontal de sòlids a lloure al moll d’Aragó amb l’objectiu d’optimitzar l’operativa de descàrrega de cereals i altres productes agroalimentaris. La nova concessió, que suposarà una inversió privada de més de 10 milions d’euros, facilitarà que el transport dels cereals un cop es descarreguin del vaixell i fins a les sitges i magatzems corresponents no es faci en camions sinó que es dugui a terme mitjançant cintes transportadores.

Això oferirà més seguretat al moll, en reduir la presència de camions i altres vehicles rodats i a la vegada comportarà un important avenç en matèria de descarbonització i sostenibilitat, en tant que es reduiran les emissions de CO2 associades a la presència dels camions i de les partícules en suspensió a l’ambient que genera el transport de cereals.

L’empresa que resulti adjudicatària instal·larà una cinta transportadora principal de sòlids a lloure d’un mínim de 200 metres de llarg, que anirà en paral·lel al moll d’Aragó i en la qual se li vessarà el sòlid a lloure, principalment cereals, tot i que opcionalment també poden ser pinsos i altres sòlids a lloure compatibles, mitjançant una tremuja ecològica. A més, es col·locaran altres cintes transportadores entrellaçades que permetran guanyar altura, amb l’objectiu d’evitar interferències amb el trànsit rodat i ferroviari i que els cereals puguin dipositar-se en els magatzems.

Les cintes transportadores que conformaran aquest sistema de transport horitzontal hauran d’estar cobertes tant per la zona superior com pels laterals, per a evitar pèrdues de mercaderia i que hi hagi partícules ambientals derivades del moviment dels cereals. Així mateix, es disposaran sistemes de captació de pols mitjançant filtres en totes les transferències de mercaderia entre cintes. A més, s’incorporarà un sistema de separació magnètica per a eliminar la presència d’elements ferromagnètics.

Operativa optimitzada i més sostenible

El principal objectiu que persegueix la instal·lació d’aquest sistema és optimitzar l’operativa de transport de mercaderies entre els vaixells i els magatzems, cosa que permetrà millorar el servei al moll d’Aragó que té un nivell d’ocupació molt elevat, arribant a superar en pic puntuals el 100% del servei que teòricament pot oferir. El fet de disposar de la xarxa de cintes transportadores agilitza el procés, ja que aquests sistemes presenten velocitats de transport de 1.000 tones per hora, uns valors molt per sobre dels rendiments que s’assoleixen mitjançant el camió en condicions normals.

A més, en reduir la presència de camions al moll, es minimitzen els riscos associats a la seva circulació, cosa que augmenta la seguretat en el conjunt d’operacions que es duen a terme en aquesta ubicació. A tot això, cal sumar-hi un doble benefici ambiental. D’una banda, el fet de substituir camions per cintes transportadores suposa una important reducció d’emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle derivades del moviment dels camions que actualment transporten la mercaderia de vaixell a magatzem. De l’altra, s’eliminen notòriament la presència de partícules ambientals alliberades a causa del moviment del gra, ja que les cintes transportadores han d’estar cobertes per a evitar-ho.

Inversió privada de més de 10 MEUR

La concessió permet una ocupació màxima de 4.930 m2 de superfície del moll d’Aragó – Est, en una parcel·la que es troba adjacent a tres magatzems de productes agroalimentaris a lloure. La construcció d’aquest sistema de transport horitzontal, que s’haurà de realitzar en un període màxim de 30 mesos, suposarà una inversió mínima de 10 milions d’euros per part de l’empresa adjudicatària, que serà també l’encarregada d’explotar-lo durant els pròxims 40 anys.