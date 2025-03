La pèrgola de Corsini tindrà finalment un disseny auster i il·luminació a la nit

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

La pèrgola de la plaça Corsini serà una realitat enguany. Aquesta és la voluntat i previsió des de l’empresa Mercats de Tarragona, que ultima els últims serrells del projecte, després de diferents modificacions del mateix. «La pèrgola tindrà finalment un disseny auster, senzill, que respectarà l’aspecte i la idiosincràsia de la plaça i no taparà la visió de la façana del Mercat Central», explica Montse Adan, consellera de Comerç i presidenta de Mercats. Com a novetat, la instal·lació tindrà elements lumínics a la nit. «Volem una pèrgola que s’integri totalment a la plaça», expressa Adan.

La previsió de Mercats és fer una prova pilot de la instal·lació abans de l’estiu. «Si hem de fer algunes modificacions, millor fer-ho en una prova que no en la pèrgola definitiva. Volem assegurar-nos que els materials fan l’efecte que volem», diu la consellera. En aquest primer assaig, es col·locarà una instal·lació d’uns 15 metres quadrats que permetran a la ciutadania fer-se una idea de com serà la pèrgola definitiva.

«Sabem que serà un tema controvertit i de discussió entre els tarragonins i és normal. No estarem acostumats i ens haurem d’adaptar», explica la consellera. «He de dir que a mi m’agrada», afegeix. L’any passat es va realitzar una auditoria de l’aparcament soterrat de la plaça Corsini, ja que la futura l’estructura hi anirà a sobre.

Aquest estudi, finalitzat a l’estiu, va servir per decidir en quins punts es col·locaran els suports i quins materials s’utilitzaran. Així, s’ha buscat la millor fórmula perquè la pèrgola pugui aguantar fortes ratxes de vent. Alguns dels pilars que la sostindran s’instal·laran just damunt de les columnes del pàrquing soterrat.

Alçada vigilada

«S’ha tingut en compte també l’alçada perquè no afecti les activitats que normalment s’hi duen a terme a la plaça, com el mercadet o la festa de Cap d’Any. És una plaça amb molta vida», explica la consellera. Amb tot, s’espera que, després de la prova i de fer les modificacions corresponents, si escauen, la pèrgola quedi instal·lada abans d’acabar l’any.

La idea és que la instal·lació ja quedi fixa. «Queda clar que és un projecte necessari per a la calor que fa a la plaça en diferents èpoques de l’any. Perquè ja no són només els mesos de l’estiu. A l’abril no s’hi pot estar a vegades i això va en contra del comerç de la zona», expressa Adan.

Des del 2020

L’empresa municipal de Mercats va impulsar l’any 2020 un concurs d’idees per a la instal·lació d’una pèrgola a Corsini i es van presentar fins a 34 dissenys diferents. L’empresa SEA Arquitectos SLP, amb la seva proposta Umbracle, va quedar en primera posició.

Finalment, però, Mercats va acabar descartant-la després de rebre diversos informes desfavorables per part de l’Ajuntament El projecte es va desestimar perquè l’estructura ocupava espais del mercadet de marxants, fet que hagués obligat a retirar concessions i indemnitzar-los.

El segon classificat va ser la proposta dels estudis NUA Arquitectes, Lligams i l’arquitecta Elisenda Rosàs, anomenat L’envelat, que va ser finalment la guanyadora. El projecte tenia un cost de 150.000 euros, però les modificacions faran créixer una mica el valor final.