L'Ajuntament tanca l'exercici comptable de 2024 amb un romanent de tresoreria de 13,4 MEUR

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona tanca l’exercici comptable de 2024 amb un romanent de tresoreria de 13,4 milions d’euros de lliure disposició, després de la liquidació del pressupost. El consistori tarragoní tanca l’any amb les finances sanejades, un romanent de tresoreria positiu, un coeficient d’endeutament baix i una mitjana anual de pagament a proveïdors per sota del que exigeix la llei.

Pel que fa al romanent total de l’Ajuntament de Tarragona i els organismes autònoms és de 14,7 milions d’euros. D’aquests diners, 8.5 milions d’euros es destinaran a amortitzar deute, el que permetrà concertar un nou préstec de 4, 5M€ , que es destinarà en la compra de nous busos per import de 3,6M€, i altres inversions com l’obertura de lavabos públics, un dipòsit anti DSU per la Móra, dignificació de murs i espai, o la coberta del Recinte Firal.

Aquest import s’ha incrementat enguany comparat amb anys anteriors pel superior ingrés de participació en els ingressos de l’Estat a la tardor de 2024, que va ser prop de 10 milions d’euros i dels que només van destinar 5 milions a l’amortització del deute.

L’execució dels ingressos corrents ha estat del 102,59%, mentre que la despesa corrent s’ha situat en el 94,36%. El termini màxim de pagament a proveïdors és de 19,1 dies, per sota dels 30 dies establerts per llei. «Això demostra que hem fet molt bona previsió i pressupostàriament no pot ser d’una altra manera», remarca la consellera d’Economia i Hisenda, Isabel Mascaró. I afegeix que «l’objectiu és que els diners que es destinen a amortització siguin superiors als nous endeutaments».